【做工的人】台灣地盤佬發長文撐苦力　網民重點卻在爆肌上半身

俗話說職業不分貴賤，無論哪種行業總有我們看不見的辛酸，社會上每一份工作都值得他人尊敬。一名台灣網友表示近期看了許多「工地文」讓他有感而發，他表示雖然當工人又累又髒，但他不認為工人階級和其他人有何差別，更直呼「我做工我驕傲」。

一位網友在「爆廢公社」發文，他表示近期看到許多和工地有關的貼文有感而發，決定和大眾分享自己的故事。原PO表示結婚生子後，雖然月薪4萬（台幣、下同）仍入不敷出，幾經波折後決定轉行當工人，他甚至連續工作50幾天都沒休息、全為擠出錢貼補家用。

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當工人幾年下來，他表示雖然很累，但有哪份工作是不累不辛苦不髒的？雖然做工時全身弄得髒兮兮，但下班後將自己打理乾淨，看起來不也和尋常人一樣嗎？

對於近期許多抱怨工人被嫌棄的文章，原PO認為一切都取決於自己的心態。他表示雖然做工時很難保持乾淨，但在工地有「喝涼水時間」，利用這段休息時間能做簡單清理，將自己整理得乾乾淨淨後再去便當店買餐，「大多數人是不會討厭工人」。至於下班時雖然全身髒兮兮，但原PO認為回家洗澡換了套衣服，根本沒有人看得出來自己是做工的。

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最後，對於做工這件事，原PO直呼「我做工我驕傲」，他認為工作是自己選的，既然選擇了這份工作就尊重它、也尊重自己，沒有什麼好嫌不嫌棄的。

貼文曝光後引起網友迴響，紛紛回應「用最髒的身體，換最乾淨的錢沒什麼不好」、「沒有建築工人哪來的高樓大廈？互相尊重才是重點」、「值得尊重的是人品，跟工作無關」；PO文還釣出工人家屬回應，她表示自己老公是鷹架工人，當看到老公為了養家不辭艱辛爬到高處，直呼「愛他都來不及了是多髒」。

一篇工人正向思考文引起網友熱烈討論，但PO文附上的照片卻歪樓了，鄉民紛紛大喊「我老公做工身材都沒那麼好」、「這身材太好了！什麼工作都沒關係，我可以」、「我什麼都沒看到，只看到你身材超好」。

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