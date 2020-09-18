小鬼逝世︱唱K女發文哀悼黃鴻升：哭到快休克！真相令網民翻白眼

台灣藝人小鬼（黃鴻升）16日猝逝，讓許多親友、粉絲非常難過，網路上哀悼文一片。一名台灣男網友出面指控網路亂象，表示身邊的女生PO文說哭到快休克，卻在他旁邊開心唱歌喝酒，讓他瞬間無言「到底有什麼好裝的啊？」

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該名男網友在「爆怨公社」PO文表示，看到一個那麼好的藝人過世，大家難免會驚訝及難過，但身邊好幾個與藝人非親非故的女生，卻在社交平台上PO文「哭到快休克？吃不下飯？整晚睡不著？」

「到底有什麼好裝的啊？？」原PO說，這些女生發文當下跟他在同個包廂喝酒唱歌，他完全看不出她們有任何難過的樣子，反而是划拳的笑聲比音樂還大聲，「我反而覺得妳唱高音唱到快休克了，真的感覺很假掰很噁心妳知道嗎？？」

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網友看完紛紛留言，「她們在KTV都是強顏歡笑，借酒澆愁，你有所不知啊」、「終於有個說中肯老實話的人了」、「搞不好人家是聲音在笑淚在心裡飄」、「最近一些綠茶婊在裝傷心，真想打到他們真的休克」、「是有流淚，但休克太浮誇」、「在她留言處po她划拳的照片，應該很精彩」。

原PO全文。（Facebook@爆怨公社）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】