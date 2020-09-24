林書豪做Coach新季模特兒　娘爆造型嚇壞網民：中國農民風嗎？

隨着新冠肺炎疫情在全球肆虐，時裝界大多品牌本來舉行的春季新品發布會亦要延期，而美國名牌Coach今年決定在網上公開2021年春季新品，更邀請了台灣籃球運動員林書豪（Jeremy Lin）成為模特兒之一。但網民發現2張造型照「出晒事」，只見他穿着長褸配吊腳西褲及拖鞋，老套程度爆登，連網民亦受不了，「是中國農民風嗎」。

網民發現林書豪其2張造型照「出晒事」，竟見他穿着長褸配吊腳西褲及拖鞋，老套程度爆登。（Coach官網圖片）

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Coach今年因疫情所限，而改用YouTube影片方式發布2021年春季新款造型單品，主題為「Coach Forever」。品牌創作總監Stuart Vevers表示希望把衣服融入生活，於是找來不同行業及國籍的人包括音樂人、演員、藝術家等成為模特兒，其中林書豪亦有份參與拍攝，不過他在中國系列的造型照卻相當嚇人。

網民發現林書豪其2張造型照「出晒事」，竟見他穿着長褸配吊腳西褲及拖鞋，老套程度爆登。（Coach官網圖片）

林書豪的造型照在黃色煙霧瀰漫的草原下拍攝，不知是否刻意營造原始草原感覺，相片調得金黃色，就像從長輩床頭櫃中拿出來的珍藏舊照一樣。對於這個風格，網民紛紛驚呼被嚇倒，更一面倒表示難以理解吊腳西褲配穿襪涼鞋的獨特潮流，再加上長褸與襯衫，反而更顯得老套，「根本中國十八線鄉下的農民風」、「是爺爺時代的照片嗎」、「我果然不懂時尚圈」、「終於明白不是個子高就能當模特兒的道理」。

有網民更笑言林書豪應該是被大整蠱，「得罪了造型師嗎」、「準備上山下鄉的知識青年」、「好像找錯人的感覺」。

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今次所有造型照均由德裔時尚攝影師Juergen Teller操刀拍攝，不少造型照亦在戶外拍攝，他曾包辦了MARC JACOBS從1998年到2014年所有的系列形象照，亦曾和CÉLINE、VIVIENNE WESTWOOD與PALACE合作。而是次一系列產品的特色是採用天然染色皮革，製成可回收材料製成的手袋，以及各種新舊和懷舊物品。

（綜合）

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