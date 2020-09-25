妹妹狂迷BTS　哥哥送「最出名韓國人」生日蛋糕　壽星妹一秒崩潰

韓流文化席捲全球，在世界各地都有K-POP鐵粉，但也不是人人有興趣！日前巴西有男網民分享，自己的韓迷妹妹過生日，他特別為她準備一個「韓風」生日派對，但笑言自己不懂那些樂隊，所以在網上搜了「最有名的韓國人」，特製了海報蛋糕等，殊不知他準備的「韓流大明星」是朝鮮領導人金正恩，他還沾沾自喜說妹妹很喜歡！不過妹妹的樣子就看不出一絲興奮，其被迫和蛋糕合照笑爆網民。

巴西男網民為韓迷妹妹準備生日，找了「最有名的韓國人」為她慶生。（「Vitor De Souza」fb圖片）

巴西男網民為韓迷妹妹準備生日，找了「最有名的韓國人」為她慶生。（「Vitor De Souza」fb圖片）

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巴西男網民Vitor De Souza在Twitter上分享，妹妹Emanuela早前12歲生日，自己負責為她慶生，由於她是K-POP粉絲，故搞一些特別布置及準備蛋糕。妹妹早說了想要一場K-POP主題的生日派對，但哥哥真不太了解那些韓國樂隊，所以他找了「最有名的韓國人」來為她慶祝。

Vitor搜尋「最多人找的韓國名字」，結果顯示是金正恩！事實上妹妹是韓國天團防彈少年團（BTS）的鐵粉，她一心以為生日派對會看到很多BTS的海報，殊不知生日當天，她竟收到一張朝鮮領導人金正恩的海報，哥哥還特意挑了一張金正恩高興揮手露齒微笑的相，除了「KEY圖」補上一些氣球，還幫他戴了一頂朝鮮國旗顏色的帽子。



蛋糕更厲害，她哥哥準備了一個像巨型月餅的蛋糕，上面放了金正恩「表情包」，足足有7個金正恩的造型，金仔彷彿憑一己之力湊齊男團人數，「表情包」全部爆笑地插在蛋糕上。

「最出名韓國人」

妹妹其實是BTS的粉絲：

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從照片所見，站在一邊的哥哥就笑得開心，但旁邊的妹妹用表情說出她的失望，雙手放胸前「擰側塊面」看都不想看，難為情的嘴角微微上揚扮笑，應該是給家人面子才勉強走過去拍照。另一張照片拍得更狠心，妹妹要獨自和蛋糕及海報拍照，這次她真的目無表情。

其實男網民只是和妹妹玩玩笑，準備了另一個BTS主題蛋糕。（「Vitor De Souza」fb圖片）

網民笑爆哥哥無知，又告訴他K-POP在朝鮮被禁，又笑他韓國朝鮮傻傻分不清。不過，哥哥之後再上傳另一照片，原來那只是他準備的的惡作劇，實際上他準備了另一個黃金舞台造型蛋糕，上面有妹妹最愛男團BTS的小紙牌，妹妹馬上笑到見牙唔見眼。

（綜合）

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