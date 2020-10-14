台男身飄陣陣「魚腥味」老婆苦呻：臭到分房瞓！　醫生揭恐怖真相

身體經常會透過發出警訊，告知健康狀況出問題，然而有些症狀卻讓病患「難以啟齒」，因此不好意思就醫，導致耽誤最佳的治療時機。台灣復健科醫師李薇早前就在節目《醫師好辣》上，分享了一起案例，病患因身體經常性的發出異味，影響日常生活好幾年，到最後一檢查才發現竟然已經罹患了癌症。

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李薇透露曾經遇過一對50幾歲的夫妻來門診，主要接受治療的是太太，丈夫則是陪同，然而在兩人一進診間開始，醫師就聞到一股濃厚「魚腥味」，加上一直有微微的「呠呠聲」，味道重到戴著口罩還是忍受不了。

緊接著，李薇忍不住開口問對方是不是在市場工作，太太立刻不好意思地承認味道是從老公身上發出，並坦言「這個放屁（的症狀）從他40幾歲開始，臭到我們兩個晚上沒辦法一起睡，公司還因為這樣給了他單人辦公室。」也透露丈夫因此不敢出門，嚴重影響了日常生活。

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李薇聞言馬上查覺到不對勁，詢問男方的飲食習慣、有無家族遺傳性疾病，但對方坦承「很愛吃炸的、辣的、重口味的」，隨後醫師將案例轉至大腸直腸外科，接受了大腸鏡檢查，才得知大腸裡長了一顆巨大的腫瘤，而且已經阻塞到腸道，讓她不得不勸告：「所以很多小病，不要拖太久，還是要找醫師。」

台灣外科醫師陳榮堅也補充表示，大腸癌發生率已經連續12年在台灣癌症排行榜佔據第一名的位置，「男生是第1，女生是第2，僅次於乳癌」，他直言：「便秘是一個改變腸道環境、引起大腸癌好發的機會，造成息肉的增生。」因此建議民眾如果排氣的狀況有異常，或是覺得大便大不乾淨，都必須要道醫院接受檢查。