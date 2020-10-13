大白鯊尾隨澳洲滑浪高手　醒目救生員一招嚇退

澳洲32歲職業滑浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）上周三（7日）前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）夏普斯海灘（Sharpes Beach）滑浪，一條長逾1.5米的大白鯊尾隨他卻懵然不知，幸好救生員及時發現，並操作無人機發出蜂鳴聲警告，令威爾金森得以脫離鯊口。

威爾金森是澳洲知名的滑浪選手，曾獲世界衝浪聯賽冠軍，本月3日剛成婚。他憶述當日伏在滑浪板上獨自划行，突然聽到航拍機的蜂鳴聲警號，「我只聽到水花的聲音和一陣噪音，環顧四周並沒有看到（任何異樣）」。

待威爾金森返回岸上，負責監察海面狀況的救生員蒙克斯（Beau Monks）隨即向他展示無人機拍到的畫面。片段顯示一條大白鯊一直尾隨威爾金森，幸被航拍機的蜂鳴聲嚇退；涉事海灘其後隨即關閉一日。

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威爾金森說，事後才明白當時的情況有多危險，「我回到岸邊時仍不知就裡，直到救生員給我看影片，才意識到牠（大白鯊）離我有多近，我不知道牠原來就在腳邊，牠好像想要咬我的腿，但最後改變了主意。」

蒙克斯形容該條大白鯊非常敏捷，行蹤迅速，「可能是無人機發出的噪音把鯊魚嚇跑了。眾所周知，當無人機飛過時，海洋生物都會快速逃離。」