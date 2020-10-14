C朗拿度確診新冠肺炎　地上最強原是大喊包　超強彈跳勁過NBA球員

【新冠肺炎／C朗拿度確診／C朗】葡萄牙足球協會10月13日證實，效力意甲球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）確診感染新冠肺炎（COVID-19）。C朗有樣有身材人所共知，粉絲甚至比他更清楚其愛情史，今次確診令網民再次關注這位近代足球界傳奇，以下10件事你知幾多？

葡萄牙足球協會10月13日證實，效力意甲球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度確診感染新冠肺炎，他確診前曾與隊友聚餐。（C朗Instagram）

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作為世界頂尖球星，C朗拿度一舉一動都獲得注意，今次他確診的消息一出即震撼球壇，令萬千粉絲非常憂心。幸好C朗並無病徵，現正在葡萄牙國家隊在里斯本訓練基地房內自我隔離，曾精神奕奕與性感模特兒女友洛迪古斯 （Georgina Rodriguez）視象通話，並於露台遙距觀看隊友練習，更笑着向攝影師豎起姆指，可見他精神不錯。

C朗證實確診後走出陽台遙距看隊友練習，還笑着向攝影師豎起姆指，精神十足。（Twitter）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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C球好波當然毋庸置疑，從他曾囊括金球獎、國際足協世界足球先生、歐洲金靴獎3項球壇頂級個人榮譽便可見一班，但他的背景、性格你或許不熟悉，原來C朗小時候曾患心律不正，最終要接受手術根治，求學時期的他亦曾向老師掟凳而被踢出校，長大後卻成為暖男，為了定期捐血而堅持不紋身，仲有以下幾樣，即睇你有幾認識C朗！

1.名字起源與美國總統列根有關

C朗已去世的父親非常崇拜美國第40任總統列根（Ronald Reagan），因此以Ronald的拉丁語發音Ronaldo及Ronalda為C朗及其胞姐命名，而C朗的全名則是Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro。

C朗的全名則是Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro，原來名字背後與美國第40任總統列根有關。（資料圖片）

2.細個竟是喊包加曳曳豬

C朗媽媽爆料，指他小時候非常愛哭，每當輸波或者傳球後隊友意外射失時，他便會發脾氣大喊，因而獲得「大喊包」的花名。少年時期的C朗原來曾因將凳扔向老師被趕出校，又不止1次偷隊友的食物。

3.曾接受心臟手術幾乎與足球無緣

C朗15歲時被診斷出患心律不正，當時已加入士砵亭擔任學徒球員的他，幾乎要放棄足球夢，幸好最終接受手術根治。

C朗18歲時以破紀錄轉會費加盟曼聯，成為球會首位葡萄牙籍球員。（資料圖片）

4.首個加盟曼聯的葡萄牙球員

18歲的C朗憑出色球技獲曼聯賞識，以1500萬英鎊成為首個加盟曼聯的葡萄牙籍球員，刷新當時的轉會費紀錄，亦讓他得到具代表性的7號球衣。

5.彈跳力驚人

C朗多次以驚人的彈跳高度頂入頭槌建功，曾有大學研究他的跳躍高度，發現他原地起跳可離地44厘米，而跳躍起跳更可離地78厘米，比一般NBA 球員更要高7厘米。

6.為保持狀態過刻苦生活

前隊友艾夫拿曾爆料指，C朗為保持最佳狀態，平時只食沙律、白開水及雞肉，摒棄一切對於身體無益的食物，甚至食完立即練波，可見完美身型得來不易。

C朗的完美身型得來不易，他為保持最佳狀態，摒棄一切對於身體無益的食物。（資料圖片）

7.爭勝心超越想像

C朗對勝利的執著令人難以置信，他曾因與里奧費迪南打兵乓球落敗感到十分沮喪，遂花2星期在家操練再擊敗對方。

8.長大成為暖男

C朗一向是定期捐血者，為了不中斷捐血習慣而堅持不紋身，又多次於社交網站呼籲粉絲捐血。他對身邊的人亦十分慷慨，2015其金牌經理人文迪斯（Jorge Mendes）結婚，C朗就送上一個位於希臘的小島，非常豪氣。

9.緋聞女友全是性感尤物

現已被模特兒女友洛迪古斯收服的C朗有不少風流史，而過往多任的女友的共通點就是全屬性感尢物，如英國模特兒蘇登（Rhian Sugden）、歌星珍妮花露比絲（Jennifer Lopez）及前西班牙小姐歌迪露（Desire Cordero）。

身為4孩之父的C朗不時在社交網民大騷家庭照。（資料圖片）

10.兒子視宿敵為偶像

身為4孩之父的C朗不時在社交網民大騷家庭照，長子Cristiano Ronaldo Jr.更盡得真傳，不時一起踢波。不過阿仔的偶像卻非爸爸，而是C朗的宿敵、6屆金球獎得主、效力西甲班霸巴塞隆拿的美斯（Lionel Messi）。

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同場加映：不想小球迷失望 C朗專登落車攬攬兼抹眼淚 被封超級暖男！