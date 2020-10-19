整蠱專家屋企？台住宅驚現「通往天空之門」　內行人：唔係逃生門

一般人在路上通常不會特別去注意周遭建築物的設計，不過有台灣一名網友在臉書PO出一張透天厝外觀的照片，他看到三樓外牆竟然有一扇鐵門，讓他百思不得其解，照片一貼出吸引上千人按讚留言，有人搞笑留言，但也有網友提出合理的解釋，這才解決原PO的疑慮。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片可看到，路邊一棟透天厝的三樓外牆上，除了窗戶之外旁邊還有一扇鐵門，但問題是門外就是馬路，而且從室內一打開門，可能一不小心就會從三樓掉下來，根本沒有能站能走的地方，特殊的設計讓原PO看了很傻眼，但又不知道為何要做這扇門，只好上網詢問其他人的看法：「這三樓門的作用？」

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照片吸引許多人的討論，有人猜測「火災逃生用的」、「說不定是準備裝升降梯用的門」、「我看過這類的，多半是用來吊貨上來，可以減少很多不便」、「送貨用啊」；還有網友搞笑留言表示「整人專家的辦公室」、「看來屋主應該是整人專家」、「懶得走樓梯而發明」、「開啟往前一步就是人生的盡頭」、「『設計』這種事情凡人是不會懂的」、「小王小三的逃生出口」、「避免地層下陷3樓變1樓」。

當中有人點出可能的原因，「道路拓寬而導致自家必須縮減，看他門上下方橫梁有拆除過的痕跡，代表之前還有房間或者儲藏，又或者可能以前有陽台之類的」、「道路拓寬徵收打掉騎樓的，早期直接給住戶補助款整理門面，現在都是直接統一修復」、「前面被徵收變馬路了」、「應該是有陽台打掉了」、「原本蓋好的陽台，結果超出路面打掉了」、「以前有違建，現在拆掉了，而又不想多花錢處理門，所以就這樣放著」。

這古怪設計令不少網友聯想起周星馳於《整蠱專家》中捉弄「大傻」成奎安的一段（點圖放大瀏覽）：

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