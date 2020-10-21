孕婦多番要求剖腹產遭拒　醫護接生扯斷胎兒頭

巴西北部帕拉州（Pará）一名26歲孕婦上周五（16日）前往醫院分娩，期間丈夫及親友多次要求醫生替她進行剖腹生產，醫生卻堅持讓她自然生產，但不幸發生意外，醫護人員疑因太過用力竟扯斷了胎兒的頭部，餘下殘軀要動手術取出。

事發於貝倫市（Belem）聖卡薩德米塞里科迪亞醫院（Santa Casa de Misericordia hospital）。女事主的丈夫表示，妻子懷孕約8個月，當日清晨6時許被救護車緊急送院分娩，雖然家庭醫生發出的轉介信上寫著「嬰兒必須以剖腹生產方式出生」，惟等候了大概3小時，院方還是決定安排自然生產。

面女事主親友的多番要求，主診醫生仍是不為所動，女事主的丈夫說：「他們完全不聽意見，一直要她用力推，結果（嬰兒）頭部才剛出來被醫護人員接住，隨即遭扯斷掉到地上。醫生之後向我妻子注射鎮定劑，再進行手術取出（嬰兒）餘下的身體。」

女事主好友維埃拉（Amanda Vieira）事後向警方表示，當時在產房內所有醫護人員均目睹意外發生，助產士曾兩度偵測到嬰兒心跳，第一次是在女事主抵達醫院，第二次是在分娩前。不過一名婦產科醫生聲稱，嬰兒在出生前已經死亡。

院方發聲明稱對事件非常遺憾，強調會全力配合警方調查。然而，不少網民怒斥涉事的醫療團隊失職，「嚇死人了！醫護人員事後不會有陰影嗎？」、「這到底是甚麼庸醫啊？」、「發生這種嚴重的醫療事故，必須革職查辦」。