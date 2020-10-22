90後廣州模特兒走紅　1.7米身高長腿成焦點　性感路線IG激好睇！

【Sika Mui／喬寶寶／小狐狸Sica】內地廣州最近有一名模特兒逐漸走紅，她就是別稱「喬寶寶」或「小狐狸Sica」的Sika Mui（IG：sikamui／sica.fox）。Sica樣子標緻及身材一流也成為網民焦點，而且她更不介意以性感形象示人，IG帳號絕對是多姿多采！

Sica是一名90後內地模特兒，來自廣東廣州。（IG「sikamui」圖片）

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Sica是一名內地模特兒，來自廣東廣州。留有一頭長髮的她擁有瓜子臉、大眼睛及高鼻等等，的確令人十分着迷。身高1.7米的Sica最大特點就是一對長腿，加上纖腰及豐滿上圍，絕對負擔得起模特兒的名字！

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