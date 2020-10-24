蝙蝠被口罩耳繩緊纏照全球瘋傳　疑飛行誤中「圈套」墮地慘死　

全球遇上世紀疫症，除了面對病毒威脅，疫情下丟棄的口罩垃圾也可造成生態災難！近日網上瘋傳一張蝙蝠被口罩耳繩纏繞的照片，事件發生於荷蘭東部尼美根（Nijmegen），一隻蝙幅月前被發現躺卧山路，身上被2個口罩緊緊纏繞，最終不治。本港關注蝙蝠資訊的facebook專頁「香港蝙蝠資訊站 Hong Kong Bat Radar」指出，現時本港行山徑出現很多口罩亂掉的情況，呼籲行山者切忌將口罩和手套掉棄郊外，甚至掛在樹枝上，以免蝙蝠飛行時不慎「中招」，被口罩的耳繩纏住。

今年9月，荷蘭東部尼美根（Nijmegen）一隻蝙幅被發現身纏2個口罩，在地上奄奄一息，最終不治。（fb圖片）

荷蘭東部尼美根上月底發現有蝙蝠身纏2個即棄口罩，倒卧地上奄奄一息，市民通報當地蝙蝠救援組織，可惜仍返魂乏術。事件引來各地關注蝙蝠的組織及網民關注，認為各國市民在新冠肺炎疫情下佩戴口罩，卻未必人人懂得正確地掉棄口罩，到處亂拋垃圾，演變成全球「口罩危機」。

facebook專頁「香港蝙蝠資訊站 Hong Kong Bat Radar」昨引述事件發帖，指蝙蝠很多時候只靠記憶，按熟悉的路線飛行，假如市民貪圖一時方便，把口罩掛在森林的樹枝、街道的燈柱或圍牆上，牠們入夜後便可能誤中「圈套」，被口罩的耳繩纏繞，最後因耗盡體力而活活餓死，或者脫水致死。

fb專頁「香港山女」負責人早前撰文表示，在短短5公里的山路，便發現多個口罩隨處被丟棄，數量多得誇張。（fb專頁「香港山女」圖片）

專頁管理人向《香港01》表示，現時本港行山徑上的確出現很多口罩亂掛的情況，而香港目前已知有25種蝙蝠，至少9種會貼近樹叢飛行和穿梭，其中短吻果蝠和棕果蝠更會飛入樹叢中找食物，一旦有口罩亂掛，便很大機會「中招」；因此呼籲市民行山時，切勿亂掛口罩在樹枝上，或轉用可重用口罩，若要掉口罩，則確保棄置於垃圾筒內。

尊重大自然，人人有責，可惜往往有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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