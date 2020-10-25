嚇一跳！西九龍中心林祥焜少女畫打風下架　換甘小文畫作掀熱議

香港著名漫畫插畫家林祥焜的性感少女畫作，懸掛在西九龍中心而遭當區民建聯區議員劉佩玉關注，指收到家長投訴「意識不良」，早前曾拉橫額請願要求將廣告下架。本月12日在熱帶風暴「浪卡」襲港前夕因安全問題而「下架」，當時林祥焜表示打風後畫作會再上架，明言：「我哋準備咗一啲新驚喜俾大家！請拭目以待！」 林祥焜今日凌晨在個人facebook貼圖「開估」，顯示西九龍中心掛上新一批畫作，竟是由著明搞笑漫畫家甘小文惡搞畫作，林祥焜更表示：「好戲陸續有嚟，仲有四幅倫住上架，大家又估吓林祥焜啲畫會唔會被DQ？」不少網民知道換上「甘老師」作品，紛紛稱要親身到場「打卡」，又笑言會令西九龍中心旺起來。《香港01》正就新作品向林祥焜查詢。

原本的巨型性感少女廣告帆布已經換成甘小文的作品。（網民Ida Leung上載至FB「深水埗街坊會」群組短截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

林祥焜與西九龍中心合作多年，早前掛上的性感少女畫作引起關注，除了民建聯區議員劉佩玉與部份居民拉橫額表達不滿外，傳媒人車淑梅在fb轉貼相片，留言稱「嚇一跳」，事件掀起網民熱議。林祥焜表明其畫作是反映時下一般少女的衣着，批評部分批評的聲音是侮辱了這一代的女性，「少女有權性感，藝術家都有權畫健康、性感的女性」，而他亦表明會與西九龍中心繼續合作。

資深傳媒人車淑梅轉貼西九龍中心外牆圖片，留言指「嚇一跳......」。（車淑梅fb截圖）

事件亦引起插畫、漫畫界關注，其中專門畫搞笑漫畫的殿堂級漫畫家甘小文，發起「漫畫人一人一圖」聲援林祥焜，業內人士熱烈響應，亦有網民改圖支持，令事件變得趣味十足。

西九龍中心外牆於今年暑假時換上6幅由林祥焜繪畫的廣告插畫，內容是以性感少女為主題的「GOODGIRL」系列，廣告印有「不忘初心」、「好時光」、「make your dreams happen」的標語。翻查資料，林非首次與西九合作推出這系列廣告，2013年已在商場推出其作品展及設計大型廣告牌。林指，非第一次收到外界投訴，故自四年前起，會將與商場合作的項目送交去淫褻物品審裁處檢視，今次廣告牌設計亦無例外，並獲處方通過，證明達到公眾展示的道德標準。《香港01》正就新作品向林祥焜查詢。

同場加映：2020網絡潮語大挑戰｜10個最紅潮語唔識就GG

【潮語大挑戰】（01熱話製圖）