百佳大抽獎結果明公布│領獎方法、期限、1分鐘掃貨玩法一文看清

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【百佳抽獎抽獎結果2020／一分鐘掃貨攻略／百佳派現金券】百佳因應第二期政府保就業計劃，推出全港市民有份的「誠心賞你」大抽獎，日前已抽出32萬名幸運兒，得獎者明日（10月29日）起會陸續收到通知，頭獎更有機會參加「1分鐘免費掃貨」。究竟如何得知自己有否中獎？領獎方法及期限？「1分鐘免費掃貨」又有什麼攻略？本文一一解答。

百佳推出的「誠心賞你」3200萬元大抽獎幸運兒已經出爐，得獎者明日（10月29日）起會分批收到通知。

（百佳提供）

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領獎5大須知

至於如何知道自己有否真正中獎？領獎方法？領獎期限？又需要準備什麼資料？以下5大須知大家要留意！

百佳大抽獎領獎5大須知▼▼▼

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百佳一分鐘掃貨攻略！13件必搶貨品　仲有10件不必搶

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