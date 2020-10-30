真‧鐵路上蓋物業！網民盤點全港屋苑　柏傲莊上榜　四小龍都輸

【鐵路上蓋／樓盤／物業】鐵路成為香港交通骨幹，屋苑位置只要有鐵路的路軌經過，就會同時看到樓價上升的軌跡！最近有連登仔在討論區發起討論，稱要選出「真‧鐵路上蓋物業」，條件嚴格得需要在5分鐘內就可以從家門抵達月台兼全程要有瓦遮頭。雖然挑選條件嚴格，但一眾連登仔亦成功找出多個例子。

鐵路上蓋物業交通方便，物業保值力強，投資價值高，故一向受到置業巿民追捧。（資料圖片）

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鐵路上蓋物業是樓價的保證，是不少港人置業首選，而物業與鐵路站的距離就成為重要指標，因自住可方便出入，出租投資的則有望獲更佳回報。有連登仔在討論區以「香港有咩真地鐵站上蓋物業？」為題發文，並寫下「5分鐘內由屋企到月台，全程有瓦遮頭」的定義，供大家集思供益。

雖然有不少回應質疑定義過於嚴苛，隨時「等𨋢都唔止」，同時亦有人笑指不少公共屋邨或居屋都符合定義。即使未必所有樓盤都百分百符合樓主提出的定義，但仍有不少屋苑業入圍：

▼ ▼ ▼點擊即睇20個獲較多網民認同是「真‧鐵路上蓋物業」的樓盤！ ▼ ▼ ▼

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同場加映：網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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更多樓市熱話：位於大圍的柏傲莊近日開賣，優越的地理位置令它成為樓市熱話，但有網民就指「買大圍站，不如買沙田站」，引起網民熱議▼▼▼

【大圍站不如沙田站】（01熱話製圖）

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不過很多網民都不贊成樓主的看法▼▼▼