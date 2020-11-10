返工帶飯1年可慳$1.4萬夠一家4口去旅行？網民話計漏呢樣嘢好離地

【帶飯／理財／慳錢】不少打工仔返工時都會帶飯，有人希望慳得1蚊得1蚊，有人則為了食得健康保持身形。有網民早前於facebook發文分享帶飯心得，直指只要帶足1年飯就能節省約1.4萬元，足夠一家4口到台灣旅行。帖文引來網民激辯，有人認為港爸誇大了帶飯節省的金錢，指他忽略了購買食材的成本，而文中稱省下來的金錢能用作投資換取更多回報的說法，更遭網民狠批離地。

不少打工仔都會帶飯返工，網上近日瘋傳「帶飯一年可慳1.4萬」的帖文，引來網民熱議。（示意圖/資料圖片）

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「帶飯返工一年慳到過萬！」有網民日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」分享慳錢心得，指平日在商業區食午餐，即使是普通茶餐廳吃碟頭飯加飲品也動輒60元，如每個月上班20天，午餐費用便高達1200元。假如每日也改為自備午餐，1年下來就能節省1.4萬元，「夠一家4口去台灣4天遊了」。

樓主續稱，數十元也可有極大作用，指如將帶飯節省到的1000元用作投資，只要回報率達5%，5年後便能收到7萬元回報，10年更能變成16萬，「正所謂『小富由儉』，不要少看這筆錢，即使是小數目，但幾年後就能夠為你帶來一筆小資金，甚至可以幫你達成一些中長期的財務目標」。

有醒目網民發現，文章並非公務員慳錢心得，反而是投資者及理財教育委員會的金融理財教育平台「錢家有道」去年刊登的一篇文章。（網頁截圖）

除了慳錢，樓主也指每日女兒上學都會帶他的愛心便當，不但更健康更有營養，也較合口味，不會造成浪費，「簡簡單單的營養菜餚，已充滿愛及家的感覺，健康又美味」。因此他建議一眾網民先行出第一步，「不習慣的話可先每星期帶一兩天，再每個月將這筆慳下來的錢儲起或投資吧」。

帖文引來網民熱烈討論，有人認為樓主忽略最重要的一環，就是購買食材的成本，「睇怕未去過街市買餸」、「平時買餸自己煮仲貴過食外賣」。「買餸煮飯如果唔係成日買貴食材，的確慳到，但佢條數的確未扣買餸錢」。亦有人批評樓主稱可將節省的午餐費用作投資的說法離地，「每年有5%回報，笑咗」、「投資一定5%回報，唔會蝕？」。

有醒目網民則發現，文章並非公務員的慳錢心得，反而是投資者及理財教育委員會的金融理財教育平台「錢家有道」去年刊登的一篇文章，認為內容有討論空間，但也不是全沒道理，而且帶飯的確能控制份量及食材選擇，適合想關注飲食健康的人。

同場加映：有港媽在討論區分享，指日前檢查兒子的八達通卡紀錄，發現某天午餐的時候，兒子竟拍卡4次消費多達402元。經追問後，兒子表示是同學聲稱吃午飯後沒有錢，故他按要求「畀住先」。港媽請教網民該如何處理，獲得其他媽媽熱烈回應（點擊下圖放大閱讀 ▼ ▼ ▼）

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同場加映：網民一人一個慳錢大法 返工帶飯好基本 Level 10好多人都做唔到▼ ▼ ▼

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同場加映：生活百科-微波爐叮爆玻璃飯盒▼ ▼ ▼