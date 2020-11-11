台女星上節目刻意走光？全集都是小草莓　網民怒：為什麼沒人提醒

台灣女星林餅乾（現改名夏乙薇）日前上節目，跟好友LaLa蘇心甯互相爆料，大聊好友之間受不了的小故事。她當天身穿一件低胸小洋裝，但因為領口太低，稍微動一下就意外走光，使得節目組全程出動小草莓特效遮擋，意外引發網友議論。

林餅乾是模特兒出身，有著168公分、窈窕身材，日前上節目《11點熱吵店》選穿一件鵝黃色低領洋裝，大秀豐滿上圍。然而，她的衣服領口實在太低，雖然左胸有姓名貼紙幫忙固定，但另一邊則疑似走光，只要鏡頭一切換成她的特寫，就會出現小草莓特效遮住右胸，直到節目最後都沒有消失。

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這個突兀的小草莓特效引起網友注意，有人不客氣批評餅乾「也露太久了吧」、「一般草莓都打到底褲，很少打到點的位置，是有多不會穿衣服啊」；但也有人認為藝人不是故意的，「為什麼沒人提醒」、「要打草莓就乾脆請來賓加件小可愛，這樣後製根本就是圖利剪輯人員」。

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