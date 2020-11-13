4小時手術喉嚨乾涸　西安醫生豪飲葡萄糖水　強調由院方找數

陝西省西安市一名醫生上周五（6日）為一名腦幹出血病人完成手術後，因喉嚨乾涸到「嗓子都快冒煙了」，直接拿起一瓶葡萄糖水大口地喝下；有關片段在網上曝光，惹來不少網民質疑該瓶葡萄糖水由誰付錢，醫生其後回應稱費用由院方結算，不會計算到病人身上。

片中主角是西安一所醫院的神經外科醫生鄭濤，當日他將「豪飲」葡萄糖水的片段上載，隨即遭到網民質疑「這是手術室的免費葡萄糖？你給錢了沒？免費喝的？」、「葡萄糖交錢了嗎？隨便喝嗎？還是說這筆錢得算在病人頭上？」不過也有人表示理解，「辛苦了，感謝醫生的付出」、「隨便喝吧，我再給你點好吃的外賣來」。

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鄭濤翌日再度拍片回應質疑，透露當日為一名腦幹出血的病人做手術，歷時4個多小時，至凌晨4時才完成，由於手術中不能喝水，自覺「嗓子都快冒煙了」，加上飢餓及疲累，因此才直接飲用一瓶含量5%的葡萄糖水。他說，由於手術區內只有葡萄糖和生理鹽水，若醫生在手術期間口渴，飲葡萄糖水是最合適的，相關成本並不會計算到病人身上，而是算在院方成本，「手術中算進病人的費用必須開具處方」。

他指出，手術室的葡萄糖水有3種濃度，分別是5%、10% 和50%，濃度愈高味道愈甜，自己當日喝的是5%，主要目的是補充水分。

有醫生亦發文聲援鄭濤，「凌晨4時才下手術，喝一瓶糖水也不行？另外這水並不好喝。如果能正常吃飯，誰願意靠這個補充體力？難道以後做手術到深夜，中途先吃一份宵夜再回來繼續？」，呼籲公眾多加體諒。