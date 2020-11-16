消委會丨35款乾意粉全部有昆蟲碎片！一文睇清邊款含量最高

【消委會/意粉/昆蟲/除害劑/霉菌】意粉是港人的主要食糧之一，在不同店舖或餐廳也能嚐到，而新冠肺炎疫情期間，意粉更成為不少人的儲糧之選。消委會出版的新一期《選擇》月刊，測試了市面上35款乾意粉樣本，發現全部樣本均檢出輕質異物，包括昆蟲、毛髮及塑膠碎片等。 另外，23款意粉樣本檢出小量除害劑及脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（deoxynivalenol，簡稱DON，又稱vomitoxin或嘔吐毒素），含量均低於香港或歐盟規例，正常情況下食用引致健康問題的風險不大。

按圖即睇35款乾意粉昆蟲碎片及其他異物含量▼▼▼

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今日（16日）出版的新一期《選擇》月刊中，消委會測試了市面上35款乾意粉樣本，包括螺絲粉、通心粉及長條形意粉，其中3款為屬預先包裝嬰幼兒食物，供年齡未滿36個月的嬰幼兒食用。消委會指，乾意粉在製作過程的各個環節均有機會混入異物，如昆蟲、毛髮或塑膠碎片等。

測試結果顯示，所有意粉樣本均藏有昆蟲碎片，225克樣本含量由4至548個昆蟲碎片不等。當中「日清食品Nissin」及「瑪莎M&S」的昆蟲碎片含量最高，分別含548和271個昆蟲碎片，比美國食品及藥品管理局（FDA）的行動水平更高，而「日清食品」的昆蟲碎片檢出量更比行動水平高出逾1.4倍。

消委會驗出日清牌意粉樣本昆蟲碎片含量最高。（日清網站圖片）

另外，35款乾意粉樣本中，23款意粉樣本檢出小量除害劑，全部樣本的含量均低於香港《食物內除害劑殘餘規例》對小麥麵粉、小麥全麥粉或小麥，及歐盟為霜霉威對穀類所訂的最高殘餘限量／最高再殘餘限量，正常情況下食用相信不會對身體構成影響。

亦有23款意粉樣本驗出含有脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（deoxynivalenol，簡稱DON，又稱vomitoxin或嘔吐毒素），含量由每公斤36微克至506微克，全部均低於歐盟對乾意粉每公斤750微克的最高濃度上限，不過對於體重較輕的小童仍有風險。脫氧雪腐鐮刀菌烯醇主要由禾穀鐮刀菌（Fusarium graminearum）及黃色鐮刀菌（Fusarium culmorum）產生，攝入大量或會於30分鐘內出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀。

消委會測試結果顯示，所有意粉樣本均藏有昆蟲碎片，其中有樣本亦驗出毛髮、石屑或塑膠碎片等異物。（消委會影片截圖）

按消委會在樣本中檢出的除害劑殘餘、霉菌毒素以及輕質異物含量，食安中心經評估後認為所有樣本在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響，但亦提醒相關業界有責任檢視與完善食品生產程序。此外，食安中心亦就消委會轉介的35款乾意粉，在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，結果全部合格。

消委會亦測試了18款前置式、頂揭葉輪式及歐洲頂揭式的洗衣機，售價由2500多元至8200多元，發現各機款潔淨衣物表現參差，並且很難做到「慳水又慳電」，即睇有無你用緊嗰款▼▼▼

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