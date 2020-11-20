「小鄧紫棋」拍黃色Youtube片與爸反目　聞父中風變植物人即後悔

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蕾菈是台灣與阿拉伯混血，最近剛過24歲生日，不過18日發布了一支影片，透露父親中風又因為缺氧成為植物人，讓她非常難過希望大家能幫忙為父親祈禱。蕾菈提到其實爸爸是個很保守的人，反對她做Youtuber，父女倆因此吵架，過了半年都還沒和好。

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就在蕾菈生日前幾天，爸爸腦中風緊急送到醫院，之後插上鼻胃管，但因為被倒流的痰噎住而缺氧，雖然被搶救回來，但是目前仍昏迷不醒，台灣醫生也告知她們要有心理準備，爸爸可能永遠都醒不過來，成為植物人，但是她與媽媽都還相信爸爸能夠醒過來。

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蕾菈的媽媽希望女兒能夠拍影片，呼籲大家能幫忙為爸爸祈禱集氣，於是蕾菈就拍了這支不開營利的影片，看到爸爸如今躺在病床上昏迷不醒，蕾菈很自責為什麼沒有早點跟爸爸和好，甚至覺得是不是因為爸爸對她太生氣才會中風，最後她也希望酸民不要在這支影片下做任何攻擊言論：「我也是人，而且在現在這個階段，我覺得我非常脆弱」。

蕾菈透露爸爸昏迷成植物人，讓她後悔與父冷戰。（Youtube＠我是蕾菈I'm Lyla）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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