欲對地址狂被CUT線　客人：我唔聽陌生人電話　送貨員一句完美KO

大部分送貨員上門前，都會先致電客人確認地址和有人在家，但有送貨員昨日發文分享遇到無理客人，指打電話時不斷遭對方掛線，故先處理下一個訂單，其後卻被客人大罵，解釋之下對方直言「我唔聽陌生人電話㗎」，讓他非常無奈，最後送貨員以其人之道還治其人之身一句KO，網民看後紛紛大讚「做得好」。

送貨員欲核對地址卻不斷被客人掛線，最後遭對方來電大罵。示意圖。（Unsplash/Claudio Schwarz）

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該名送貨員昨日於facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，指事發於昨日（20日）早上，當時他欲致電客人以確認地址，但一直被客人掛斷，他只好先送下一張訂單，直至他後來回到公司，才收到該名客人的電話，並展開「激烈」的對話▼▼▼

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送貨員在帖文提醒一眾要求送貨上門的客人，「送貨畀你地嘅人必定係陌生人而唔係屋企人」，以總結今次鬧劇。帖文獲大批網民讚好，不少人讚賞樓主反應快，即時反駁得客人啞口無言，「衰鬼，最尾嗰句好抵死，但我鍾意」、「低智客人！蠢就認咗佢啦！」，又炮轟涉事客人橫蠻無理，「大把𠵱啲人，仲要覺得自己冇錯」、「地球係要圍住我轉系列」、「明知道自己等送貨嚟嘅日子，就任何陌生電話都要聽啦」。

（facebook群組「Tai Po 大埔」）

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