歷史趣聞｜史上最蠢敵人？韓國間諜游說建渠　反成就秦國統一霸業

戰國時期「七國咁亂」，但隨後由秦國「跑出」，軍力冠絕六國，韓國想出「聰明絕計」，派出間諜赴秦游說對方建渠，試圖透過大型建設消耗對方國力，秦國雖然中計，但成功建渠後，反而沃野千里，為國家提供源源不盡的糧食，完成統一大業。

韓人鄭國真正身分是韓王間諜，游說秦國建渠，試圖透過大型建設消耗對方國力。 （影片截圖）

YouTube頻道「cheap」不時上載影片解釋古今中外歷史趣聞，頻道早前以「史上最蠢的資敵 韓國間諜成就秦國霸業」為題，分享韓國如何「協助」強秦滅六國的經過，位處西陲的秦國自商鞅變法後，國力不斷增強，至戰國時期末年軍力鼎盛，嚴重威脅其餘六國。

當中最弱的韓國岌岌可危，韓王心生一計，派出韓人鄭國前往秦國，提出建設大型水利工程，「美其名」促進農業增加軍糧，實際上希望透過建渠消耗對方國力，令秦國短時間難以東進，秦國不虞有詐盡信，工程展開後才悉破奸計，但鄭國辯稱工程的確能將水引到平原地區，灌溉充足，提供源源不盡糧食，結果秦國勢成騎虎，唯有繼續建渠，十年後工程完成，命名為「鄭國渠」，沃野千里，沒有飢荒，韓國成為六國中第一個被秦所滅的國家。

【本文已獲YouTube頻道「cheap」授權】