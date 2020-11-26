網紅摩天輪前影足5分鐘　情侶意外入鏡被拍片公審：沒看到老娘？

出外遊玩拍照「打卡」是人之常情，台灣一對情侶周日（22日）到當地一個遊樂園遊玩，打算在摩天輪前拍照留念，惟看到一名網紅正在拍照，出於禮貌便在旁等候。約5分鐘過後網紅仍未拍完，情侶因拿東西不慎入鏡數秒，沒料網紅事後就貼出事發過程公審，指責情侶打擾：「沒看到老娘在拍照？」 情侶事後於討論區發文訴苦並批評涉事網紅，引來網民關注。不少網民不值網紅所為，紛紛「起底」並到其帳戶留言鬧爆，不過網紅也不甘示弱，不斷截圖回罵，並狂發限時動態反擊網民。

台灣一名網紅早前於個人ig貼出短片，指責有情侶在她拍照「打卡」時意外入鏡，事件引起網民熱議。（凱燕ig截圖）

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有台女昨於Dcard討論區發文，指周日（22日）與男友到當地一遊樂園拍拖，本想在摩天輪前合照留念，看到一名網紅正在拍攝便在旁等候，但對方拍了5分鐘仍未有離開之意。剛好樓主想去洗手間，便請男友拿東西給他，過程不慎「入鏡」數秒。

沒料回家後她從朋友的社交帳號發現，涉事網紅原來於限時動態上載短片，指責她與男友阻礙拍照，更寫下「沒看到老娘在拍照？」的字句。樓主感不滿，私訊網紅要求刪文，沒料對方已讀不回，事後更再發限時動態，寫下「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下」的句子。

帖文引起關注，網民極速「起底」，發現涉事網紅原來是擁有6.1萬名粉絲、不時上載騷身材相片的凱燕。（凱燕ig圖片）

樓主遂於討論區發文訴苦，無奈指：「從頭到尾我只希望這個網紅撤掉影片，但得到的態度卻是這樣……良心奉勸各位去網美勝地要小心了唷，不要被拍到太自然的表情照」。

帖文旋即引起網民討論，不少人極速「起底」，發現涉事網紅原來是擁有6.1萬名粉絲、不時上載騷身材相片的凱燕，其個人簡介上更自稱「板橋撿到槍」和「GUCCI女王」。不少網民湧到凱燕的instagram大罵，留言批評她自我中心，「笑死，拍照又怎樣，想要沒人不會回家拍喔」、「公共空間不是不讓她拍，但是也要讓人家方便不是嗎？彼此都要體諒吧」、「公主病還以為遊樂園她家開的喔」。

凱燕反擊網民▼▼▼

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面對火力全開的網民，被「起底」的凱燕也不甘示弱，一一截圖後於限時動態反擊，如諷刺稱「第一次見識到酸民的威力，真是比威力彩還有威力」、「腦袋是很好的東西，希望你們也有欸」、「人生第一次限動破1萬欸」。

樓主與凱燕對話充滿火藥味▼▼▼

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樓主其後也貼出她與凱燕的私訊對話，凱燕指責她發文公審，引來網民大罵；而樓主則指凱燕公開其樣貌在先，而且已讀不回訊息及不斷發限時動態反駁，遂要求她道歉並刪文和解，不過凱燕堅持雙方也有做錯，「要道歉一起道歉，事情過了就過了，沒事，不然就繼續這樣」。

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「罔腰」最後發文道歉（點圖放大）👇👇👇

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