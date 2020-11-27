Black Friday丨Maskology口罩五折起發售　Level 3幼中童成人都有

撰文：卡洛兒
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【口罩 / Maskology / 疫情/ Level 3】本港新冠肺炎第4波疫情持續，防疫不能鬆懈，不少口罩公司趁着黑色星期五（Black Friday）推出減價優惠，包括香港製造的「Maskology 口罩·學」。Maskology在facebook公布消息，由11月27日凌晨12時起至11月29日午夜12時前，於網店訂購小童、中童或成人口罩等都有優惠，尊尚會員更享低至五折。
Maskology在facebook公布消息，由27日凌晨12時起至29日午夜12時前，於網店訂購小童、中童或成人口罩等都有優惠，尊尚會員更享低至五折。（FB圖片）
Maskology表示首次推出黑色星期五優惠，除了MR. MEN LITTLE MISS《奇‧妙系列》，全場貨品都有減價，如成人Level 3口罩全新3色50個裝，售價為112元一盒；女士中童尺寸Level 3口罩50個裝則售142元。尊尚會員更享五折優惠。
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盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE逾99%，售價為70元50片獨立包裝，於銅鑼灣、旺角及粉嶺Ashop門市有售，或到網店訂購。
盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）
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