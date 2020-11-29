deadline前一日先開工　連登仔遇拖延症同事踢極唔郁：老闆太仁慈

疫情下經濟不景，各行各業也大受打擊，不少打工仔也擔心飯碗不保。不過有連登巴打卻發文指，公司內有同事的「拖延症」極嚴重，往往在限期前才開工，甚至連自己獲分配的工作也不清楚，令作為上司的樓主不禁大呻，又苦惱應否向老闆反映。不少網民看過帖文直言樓主非常仁慈，認為「hea做」同事會拖累大家的進度，故不應過分容忍。

有連登網民大呻同事拖延症嚴重，至限期前也未開始工作，影響他人進度。（《我要準時下班》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連登網民「i4i」早前以「遇到拖延症嘅同事真係好難搞」為題發文，表示自己是公司內一名「普通supervisor」，平日負責分配工作予同事。由於公司規模不大，「分配完自己都要落手做埋相若份量嘅嘢」，不過他指老闆管理手法較為寬鬆，「即係你做得晒公司嘅嘢佢唔會理你做自己嘢，你做自己外快都冇所謂，啲人做錯亦都好少鬧人」。

雖然工作環境算是自由，但樓主卻大呻其中一名同事的「拖延症」極為嚴重，即使他早已發電郵分配工作並列明限期，而且每人只需花1至2小時便能完成，但該名同事至限期前也未落手，甚至不清楚自己要負責的部分。樓主大嘆，自己已常常軟硬兼施提醒同事，又會警告他們一旦表現不好，公司或會狠心「炒魷」，「可能好難先搵到另一份」。

+ 2 + 2 + 2

雖然如此，樓主稱該名同事仍然「唔上心」，常常在公司休息，「冇嘢做你休息唔緊要，有嘢做你就要做㗎啦，你唔做或者hea做咪累埋其他同事。我𠵱家諗緊係咪應該當佢小學雞咁，每個task寫到明每日做幾多」。

他又指，暫時希望找到方法引導該同事，「因為持續係咁會令其他有心做嘢嘅同事覺得唔公平，從而其他都變得hea」，後來亦指老闆已主動找他了解工作情況，相信對方會勸喻同事，但也坦言「老闆太仁慈」。

樓主稱想找方法引導同事，但網民卻認為他不應過分仁慈。（《我要準時下班》劇照）

不少網民看過帖文也認為樓主非常仁慈，又質疑涉事同事根本無心做工作，「唔關拖唔拖延症，係hea底想側側摶唔想做，我都有拖延，但從未試過miss deadline」、「佢呢啲人心理係『我返工hea做都唔會俾人炒，咁點解要咁勤力？我用公司時間做多幾單freelance咪搵得仲多』」。

有人建議樓主如盡力引導仍無成果，便應主動向老闆反映，「覺得係公司唔使教仔咁，除非你feel到嗰個同事有熱誠，否則就真係太似阿媽啦」、「其實呢啲仁慈係不必要，根本打工嘅嘢合則來不合則去，你覺得自己係好心俾佢有份工喺度做，又點知出面唔會有更適合佢呢種隨性既地方？無謂你辛苦佢又辛苦」。

有港女日前發文大呻，稱兩名中年男同事「死都唔換水」，看到水機沒水時寧願不飲水也不願出手，狠批對方自私。帖文引起網民共鳴，紛紛大數自己公司的「唔換水」同事行為，直指自私不分男女。

對於一般打工仔，公司茶水間除了叮飯和裝水，最多也只會與同事閒聊幾句，但最近有網民在連登討論區發帖，分享曾在茶水間看過的奇景，除了零食和汽水任食任飲，茶水間更變成「酒廠」，紅酒、威士忌等應有盡有，讓網民不禁驚歎：「一山還有一山高！」有人則遇到古怪老闆，竟在房內擺放已貼符的劍，或者貼滿離職員工的照片。

+ 13 + 13 + 13

👇👇👇同場加映：女同事話我老公暗戀佢👇👇👇

👇👇👇同場加映：寸嘴新同事一秒得罪人👇👇👇