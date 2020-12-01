Staycation丨夫婦住酒店自行泊床　整爛1樣嘢須賠$5000：我哋理虧

【酒店 / Staycation / 賠償】新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，港人似乎仍然旅行無望，有人會選擇到本地酒店「Staycation」（宅度假）過過旅行癮。有人妻近日於facebook群組分享Staycation經歷，指與丈夫特意訂房慶祝生日，住宿期間曾自行搬動房內兩張單人床，沒料退房才知道「泊床」時意外弄破床頭的布牆，被酒店索償5000元。人妻自知理虧，表示最終賠錢了事，又特意發文提醒其他網民。

有夫婦近日到酒店「staycation」慶生，其間曾自行搬動房內兩張單人床，沒料退房後被酒店以弄破布牆為由索償5000元。（示意圖/GettyImages）

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該名人妻於fb群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」發文，指近日與丈夫特意訂了某本地集團酒店的雙人床客房慶祝生日，完成預訂後才發現可以加錢升級至海景房，遂於確認房間時備註要求升級。

至入住當日，酒店前台職員告知只剩下兩張單人床的房型，如夫婦接受便能免卻300元的升級費用，兩人欣然答應，「因為住呢間酒店嘅目的就係想住海景房，加上佢又唔使我哋加錢，又住到海景房，就答應咗」。

進房後夫婦見兩張床距離約為1呎半（約45厘米），丈夫便自行推動兩床，「推下床頭床尾，泊成一張大床」。人妻指當時兩床中間仍有空隙，沒有完全拼合，「其實中間仲有啲虛位，沒有推盡的，於是推埋床褥去就可以貼埋隔離床」。

夫婦住宿時曾自行推動兩床，拼成雙人床，其間疑意外鎅開布牆。（示意圖/GettyImages）

翌日退房時，夫婦忘了將兩床推回原位，回家後突收到酒店來電，表示職員清潔時發現房間床頭的布牆被鎅開，「位置是床頭後面，大約係1支筆嘅長度，形狀係左右掉轉『7』字咁樣，布牆入面棉花都露咗少少出嚟」。職員亦將損毀部份拍照傳給夫婦，兩人看過相片「嚇親」，稱推床時因有一定重量，故只能慢慢推，「推嗰時又感覺唔到及聽唔到有撕裂布嘅聲音」。

夫婦其後向酒店解釋，指床頭與布牆約有2吋（約5cm）距離，難以肯定「係咪我哋推郁咗張床而𠝹到幅布牆」，不過兩人不想為事件影響慶生心情，也不希望與職員「拗來拗去」，故直接問對方打算如何處理。

酒店後來索償5000元，指費用包括「contractor（維修商）人工費材料費同幾日賣唔到房價」。夫婦自感理虧，認為他們擅自推床在先，故「唯有當晚即刻賠返$5000畀酒店當解決件事」。人妻於帖文指，發文「唔係想分析件事邊個啱邊個錯」，只是希望得知其他網民遇過的類似經歷。

夫婦自感理虧，最終「即刻賠返$5000畀酒店當解決件事」。（示意圖/GettyImages）

不少網民看過夫婦的經歷都大讚兩人願意承擔後果，「抵讚，為自己嘅事負責返」、「樓主好有責任心，冇怨冇鬧，只係講返件事出嚟提醒我哋」、「樓主有格有人品，做過會負責，不會無賴抵賴」。

亦有網民認為樓主住宿後房間出現問題，賠償也是自然不過的事，又提醒大家不應擅自移動房內傢私，「好正常，所有破壞都要賠錢，哪怕只係跌爛隻杯，只係差在酒店同唔同你計」、「酒店本身配置嘅嘢其實都唔應該亂郁，因為你唔會知有啲咩係入咗牆」。

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