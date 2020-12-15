消委會丨一文睇清10款蛋糕脂肪糖分含量　鬆餅最高糖　拿破崙最肥

【消委會/蛋糕/脂肪/糖分/致肥】天氣轉冷，最開心莫過於與親朋好友溫暖地分享美食。消委會出版的新一期《選擇》月刊，測試了市面上10種蛋糕共100個樣本，發現當中59款屬高糖或高脂，想食得開心又不願變肥的你要注意！

按圖即睇10款蛋糕的脂肪及糖分含量▼▼▼

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食安中心於今年3至4月從市面搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本，化驗總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪及糖的含量，10款蛋糕包括瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。

消委會搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本，化驗總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪及糖的含量。（消委會圖片）

結果發現，牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕5個組別的平均總脂肪含量達到「高脂」水平，即每100克食物含超過20克總脂肪；當中總脂肪含量最高的蛋糕種類是牛油蛋糕，所有樣本均屬高脂，其總反式脂肪含量亦是最高的一款。以總反式脂肪含量最高、來自「超群麵包西餅」的50克牛油蛋糕為例，進食整個便會攝取0.55克反式脂肪，相當於世衛建議每日攝取量的四分一。

不過總脂肪含量最高的蛋糕樣本則是來自「常溫」古法拿破崙，每100克含48克總脂肪，這蛋糕同時是飽和脂肪最高的樣本，每100克含23克飽和脂肪。進食整個37克的蛋糕會攝入約18克總脂肪，當中9克為飽和脂肪，相當於世衛建議每日總脂肪攝取量的27%及每日飽和脂肪攝取量的41%。

測試結果也發現，96個蛋糕樣本中，工業生產的反式脂肪佔總脂肪的百分比都低於世衛建議的2%，當中55個更完全不含工業生產的反式脂肪，而另外4個則全屬牛油蛋糕樣本，可見業界均在配方中改用不含部份氫化油的食用油脂作配料以製作蛋糕，保障消費者健康。

糖分方面，10款蛋糕中，鬆餅的平均糖含量最高，平均每100克含19.2克糖，最高糖含量的樣本是「Marks & Spencer Food Store」的鬆餅，每100克含29克糖，進食整個114克的樣本會攝入33克糖，相等於世衛建議每日糖攝取量的66%；千層蛋糕的糖含量則相對較低，平均每100克含9.7克糖。另外，牛油蛋糕也屬「高糖」食物的水平，即每100克平均糖含量高於15克，瑞士卷及雪芳蛋糕的糖含量雖未屬「高糖」，但也不容忽視。

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