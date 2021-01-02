台灣大媽「滾水淥私處」再抹鹽圖止癢　獵奇民間智慧挑戰人體極限

台灣近日連日下雨，環境潮濕，許多人容易有私密處搔癢的問題，當地一名60多歲阿姨，下體癢又有分泌物，竟在家以「超自虐方法」治療，為了殺菌、止癢，用熱水燙下半身，慘烈的畫面連醫生都看傻眼。奇葩的是，她還在患部抹上鹽巴，手法和「醃肉」如出一轍，她認為此舉可以防止黴菌滋生，讓人哭笑不得。

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究竟什麼樣的人最容易誘發黴菌感染？台灣振興醫院婦產部醫生李偉浩表示，一般黴菌感染最常見的族群即為免疫力下滑者，但年輕人很常因過度清潔，或是太過悶熱而使黴菌不斷在私密處這個「培養皿」中不斷滋生而導致感染。一般的細菌感染下體會飄散魚腥臭味，流出黃色分泌物；黴菌感染則會有偏白色分泌物，有嚴重搔癢症狀，但異味較少，有大約30%會混合感染。

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