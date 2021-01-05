餵養7年流浪狗慘遭毒殺亡　義工被一句激怒開車撞飛疑兇

請不要傷害流浪動物！台灣新竹市日前發生流浪動物遭毒殺事件，共3隻「浪浪」遇害，有餵養7年流浪狗的熱心人士，得悉狗狗被下毒身亡後，一時氣上心頭，直接撞飛該名疑似投毒者，幸對方沒有生命危險。當地救援組織呼籲各方冷靜，同時警告勿違反動物保護法，最高可罰500萬新台幣（約139萬港元）罰款。

台灣新竹市日前發生流浪動物遭毒殺事件，共3隻流浪狗遇害。（《新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會》理事長邵柏虎FB）

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「新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會」昨日（4日）於facebook專頁發文，指市內再次發生複數犬隻及鳥類被毒殺案件，該些受害的流浪狗已經做了絕育手術，但都被殘忍毒害，連鳥都不放過。當地傳媒報道指，經搶救後有5隻狗狗順利救活，但仍有3隻流浪狗、8隻鳥類毒發身亡，而其中一隻流浪狗正是好心人愛媽餵養了7年的毛孩，因而令她相當崩潰。

協會理事長到場處理時，有愛護動物人士跟疑似下毒者打了起來，該人士聲稱因「流浪狗都來破壞田地」而投毒，此理由讓愛媽更加氣到失去理智，直接開車將疑似下毒者撞進田裏，幸好疑似投毒者並無生命危險、僅受輕傷，經協會協調後，疑似下毒者也不打算報警提告。

協會在帖文重申，據當地《動物保護法》第25-1條，使用藥物致複數動物死亡情節重大者，處1年以上、5年以下有期徒刑，並罰款50萬元新台幣（約13.9萬港元）以上、500萬元以下新台幣罰款，呼籲大家切勿以身試法。帖文又指，現時天氣寒冷，流浪動物被驅趕到荒郊野外，挨餓受凍還要面臨死亡危險，希望社會大眾發揮同理心、尊重善待其他生命，「地球並非只是人類的，沒必要趕盡殺絕」。

（綜合）

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