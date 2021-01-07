的士司機搭訕講貓狗經　突自爆冷血行為　港女嬲爆：你有報應㗎

【的士／司機／寵物】搭的士遇司機搭訕閒談幾句是正常事，不過有些事情似乎不必向人炫耀。有港女嬲爆分享乘的士的遭遇，她稱帶着貓袋乘車時，司機即興高采烈大談寵物經，原以為對方是愛動物的同道中人，沒料司機竟突然自爆冷血行為，令她震驚又生氣，不禁直呼：「你有報應㗎！」

女網民指自己帶同貓袋乘的士，司機見狀大談寵物經，沒料竟自爆冷血行為。（示意圖，資料圖片）

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「我聽到嬲到着晒火！」該名女網民前日於facebook「天下貓貓一樣貓群組」發文，指當日帶同1個貓袋乘搭新界綠的。甫上車網民便向司機解釋貓袋內沒有貓隻，司機則指「有冇都唔緊要」，因他本身也有養寵物故不介意，當時網民還以為遇到同樣愛動物的好司機，沒料對方竟自爆冷血行為。

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女網民指司機一直興高采烈「自high」分享，講足數分鐘，直至發現她未有繼續回應才「收聲」。她直言當時非常憤怒，只好一邊聽司機的冷血言論，一邊記低其名字，「我聽到嬲到着晒火！完全冇預計到佢會咁講，早知錄佢音」。她其後發文大呻，同時貼出司機的名字，呼籲其他網民留意，尢其帶同寵物的乘客。

一眾愛貓網民看到她的經歷也大感生氣，直指如司機所言屬實，不但極度冷血，更已違反法例，有人不禁反諷，「佢夠老啦，啲仔女後輩係咪要劏咗佢嚟食呀？」、「痴鬼線，唔好理嗰隻係豬牛羊定雞鴨鵝啦，自己一隻養左十幾年嘅生物真係可以食得落㗎咩？」。也有人認為如果遇到有人發表類似言論，應該直接錄音報警舉報，「唔理係咪堅，但佢特登咁講明顯係衝住養寵物嘅人」。

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼