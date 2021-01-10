離婚爸遇第二春　新歡帶兒子進駐當正女主人　親生女崩潰問點算？

常言道「相見好，同住難」，在同一屋簷下生活，難免更易有磨擦。有網民近日發文大吐苦水，指父親在離婚後結識新歡，並帶她與其12歲兒子回家一同生活，惟女事主不滿對方常以女主人自居，其兒子又會刻意打擾她睡覺，希望求救網民「可以點叫個女人返自己屋企住」。

有網民抱怨自父親帶新歡回家居住後，感到自己不被尊重，擔心遲早被迫搬走。（電影《惡·迴家》劇照）

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女事主在連登討論區發文，表示自父母離婚，父親便已另結新歡，當母親搬走後，新歡即帶同兒子搬入家中居住。不過，相處容易，同住就是另一回事，事主曾向父親反映，「話1個禮拜叫佢返自己屋企2、3日瞓都好，吊頸都要透下氣，日日見真係好多怨氣」，但父親表明想有人幫忙打掃，下班回家亦想有人陪伴，不會答應她要求。

父親指，假如事主無法忍受的話，「一係佢搬走一係我搬走」，但事主慨嘆自己尚未畢業，沒有能力在外自住。事主文中繼續痛批，「個女人而家當正自己係我屋企個女主人咁」，去年聖誕節告知會有朋友到家中打邊爐，也被對方質疑：「你唔使問過我哋先㗎？」，讓事主非常不滿，「我心諗間屋係我，你寄人籬下，我點解要問你意見同批唔批准？係都問我老竇」。

女事主希望該對母子能回自己家過夜，痛批對方以女主人自居，對她諸多管教。（資料圖片）

事主又稱，女方的兒子經常在家中大吵大鬧，睡覺時曾被對方吵醒，事後更表示「專登（吵鬧）嘅」，讓她感到不被尊重。事主向網民尋求意見，「大家有冇啲意見可以點叫個女人返自己屋企住」，擔心繼續同居的話，雙方很快就會大吵一架。

不少網民雖同情事主的處境，但認為已無計可施，「佢當自己係女主人，你老竇又默許，咁冇得拆喎」、「妳搵定地方搬啦」、「最驚一陣係老竇趕妳走」、「呢啲永遠都係攤牌，唔攤牌就繼續忍」，亦有網民建議事主做好女兒的本份，讓父親感受家的溫暖，「咁你咪執屋學煮飯做埋個女人嗰份」。

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