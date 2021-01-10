日少女瞞父母做情色小說作家　1張賀年卡揭秘密　阿媽睇內容嬲爆

【網絡輕小說／情色小說／エロいスキルで異世界無双】每個人都有秘密是無論如何都不想讓父母知道，對於日本少女Masanan（まさなん）而言，當然是自己真實身份是小有名氣、早已出版多部網絡情色小說的作家。Masanan不想讓父母得悉身份的原因，是自己筆下的作品大多都帶有濃厚色情元素。詎料緊守多時的秘密，卻在剛過去的新年，因編輯部寄來的1張賀年卡而被「踢爆」！隨後網民更透過多方證據，發現Masanan有可能是女高中生，事件在當地網上掀起熱議！

《エロいスキルで異世界無双》在日本網上相當有名氣。（網上圖片）

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Masanan（まさなん）以名為《使用情色技能在異世界無雙》（エロいスキルで異世界無双）而在輕小說界小有名氣。她早前在twitter表示，過年時收到來自編輯部的賀年卡，上面溫馨的寫有「會努力把《色情無雙3》（作品的簡稱）捧紅！」、「我是漫畫的負責編輯，漫畫化也會努力的，今後請多指教」。

Masanan早前收到來自編輯部的賀年卡，沒料到因而被父母知悉秘密。（twitter@moe_Novelist）

母親在得知真相後，更氣得寫了一篇千字文給Masanan。（twitter@moe_Novelist）

詎料寫滿溫馨祝頌語的賀年卡，卻意外地落入了雙親手中，由於卡上寫有搶眼的作品名稱，父母因而知悉女兒的秘密，Masanan亦再也無法隱瞞下去。父母對女兒是輕小說作家身份的事，決定地表示「完全不能接受」，媽媽更氣得寫了千字文給她，表示「爸爸仍然十分生氣」，又指自己已經閱讀過她的作品，但依然完全無法接受，更指因為她明年要上大學了，所以「我和爸爸都很擔心你」，也為她安排了一場相親。

網民紛紛表示同情Masanan的遭遇，但更有眼利網民透過母親的「千字文」發現，Masanan很有可能是女高中生！雖然Masanan否認網民的猜測並含混帶過，但其身份已引起網民無限遐想。

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