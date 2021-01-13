年輕是罪？見工鬧足5分鐘　遭揶揄後生兼溫室長大　港男嬲爆反駁

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疫情對各行各業打擊大，很多人都頓變失業大軍，頻頻見工找工作。有網民日前在網上發文，指見工時遭對方刁難約5分鐘，直斥他「咁後生就想做senior（高級員工）？」，又挪揄樓主在溫室長大，令他大感無奈，忍不住慨嘆：「其實後生唔係錯㗎！」不過樓主直言年輕有野心沒有錯，更何況他只是來應徵，「你未出糧比我㗎！」

有網民指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘。（GettyImages）

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Facebook專頁「奴工處」日前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

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帖文引起網上熱議，不少人都批評見下去都只是浪費時間，「呢啲人知你緊張份工仲要落井下石」，認為樓主應直接反駁她；但另有網民指可能是壓力面試，故意刁難再看看樓主會如何回應。

其他網民咁樣睇▼▼▼

見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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有網民在討論區分享一次網上視像見工奇遇，指負責面試的HR突然要求他起身轉圈，下身只穿着「孖煙通」的他，頓時被殺一個措手不及。

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👇👇👇同場加映：網民分享20個超荒謬見工面試經歷👇👇👇

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