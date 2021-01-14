消委會｜15款消毒噴劑效能大測試　呢款殺菌率低於20%消毒率得0

【消委會／消毒噴劑／殺菌／病毒】新冠肺炎疫情持續，口罩和消毒噴劑都是家居必備用品，近日消費者委員會測試市面上15款多用途殺菌消毒噴劑，發現樣本的殺菌及消除病毒感染力表現參差，當中僅2款達4.5分水平。本文就讓大家看清15款消毒噴劑的實際效能及總評分。

消委會近日測試15款多用途殺菌消毒噴劑的實際效能。（消委會圖片）

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消委會近日測試15款多用途殺菌消毒噴劑的實際效能，發現當中12款樣本聲殺滅細菌及病毒率表現，均遜於75%消毒酒精或／及含500ppm有效氯的稀釋漂白水溶液。在12款標示殺菌率達99.9%或100%，但試驗發現4款的實際殺菌表現未如標示。

15款消毒噴劑效能測試及整體評分▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

測試中有9款聲稱可對付99.9%至99.999%病毒的樣本，在是次試驗均不能達到符合其標示的抑制病毒效能。測試結果亦顯示，試驗中只有2款樣本的消除病毒感染力效能表現較理想，分別可減少病毒感染力超過99.99%及99.95%。

消委會又測試按世界衞生組織建議配方製備的75%消毒酒精及含500ppm有效氯的稀釋漂白水溶液，顯示這2種常用的消毒溶液，對付2種試驗細菌同樣達到99.999%殺菌率，抑制腺病毒感染力效能亦分別達到87.98%及99.83%。消委會提醒，消費者若用於一般環境消毒，稀釋漂白水相對消毒噴劑是較經濟、效能高又可靠的選擇。

以下是消委會就消毒噴劑使用的建議↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

+ 29 + 29 + 29

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+ 4 + 4 + 4

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