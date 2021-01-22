純情女主播被炮友揭扮天真　情慾對話細思極恐：跟閏密男友最刺激

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-22 14:30

日本NHK美女主播桑子真帆是電視台當家主播，擁有甜美外型，並連續3年主持《紅白歌唱大賽》。而她被昔日砲友爆料私底下感情生活淫亂，包括和閨蜜男友暗自發生關係，一次劈腿3人，視出軌當刺激，更被公開親密照，形象大受影響。

據日媒《FLASH》報導，桑子真帆被9年砲友爆出往日情，大學時期雖然交了男友，仍和爆料男A發生關係，隨後瞞著男友偷偷來往，約砲地點是A男家和飯店。她只要一換男友，就會和砲友暫停見面，兩人從未升格為真正的男女朋友，且被爆選男人看「顏值」，並在砲友面前說過：（點圖放大看桑子真帆情慾對話↓↓↓）

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桑子真帆和有對象的男子交往稱「不倫約會」，多次和閨蜜的男友私下發生關係，最多時期一次劈腿3男，她和男子親密照還寫下「不倫約會」，私下非常受到男性喜愛。她2010年進入NHK電視台，晚上和同事、主管喝酒，也都不拒絕，喝到凌晨3點，和砲友關係從大學維持到出社會，長達9年，2015年被調到東京擔任主播工作，並且在人氣綜藝《BURATAMORI》擔任助理主持，自從調到東京，兩人便開始減少聯絡，更封鎖砲友Line帳號，砲友形容「什麼前兆都沒有，突然就被拋棄。」

桑子真帆2017年和富士電視台主播谷岡慎一結婚，然而婚姻僅維持1年就閃電離婚。有關感情生活曝光，NHK電視台則表示「無法回答個別職員的問題」。有關私下感情曝光，網友震驚「喜歡搶人家男友好差勁」，不過主持工作目前並未受到影響。

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