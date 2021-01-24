台灣性產業4階段　禁娼公娼不停循環　21世紀靠呢個方法違法經營

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-01-24 23:00

據說娼妓是人類最古老行業，甚至在中西歷史上都非常普遍，以台灣為例，二戰後逾70年，當地娼業因政府政策而多次轉型，包括在網上世界違法運作。

台灣性產業分為4個階段，二戰後逾七十年因政府政策而多次轉型。 （影片截圖）

YouTube頻道「cheap」以輕鬆手法解釋古今中外歷史，頻道日前講解台灣性產業歷史與現況，指二戰結束後，台灣性產業分為四個階段，1946至1956年，國民政府全面禁娼，導致日本統治台灣時期的性產業走向地下化，但隨後發現社會治安變得敗壞，政府經研究後相信與禁娼有關，於是制定相關政策，由政府統一管理，1956至2002年就是公娼時期。

但隨住女權抬頭及教育普及，有團體向政府反映公娼問題，台灣2002至2011年再次實施禁娼政策，但只罰娼不罰嫖，惟大法官2011年釋憲後，只要在性專區內進行性交易，雙方都不會受到處罰。

但即使釋憲，政治人物擔心被人貼上色情標籤，所以至今沒有縣市設立性專區，目前台灣不再發放公娼牌，現有牌照不得繼承或轉讓，所以全台只有一間公娼店。有需求就有供應，台灣目前仍有私娼，現時更轉攻網絡，例如社交媒體，所以台灣性產業雖然不合法，但仍然存在。

【本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。】