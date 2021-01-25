大掃除驚見「百年古書」估價逾億原PO卻不賣？網民：用火燒會有字

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-25 11:30

每到農曆春節前，家家戶戶都會利用時間來大掃除，除了清掃環境之外，也整理出一些用不到的物品，不過有時候會挖出讓人驚豔的東西。一名台灣女網友表示家裡清出好幾本看起來相當有歷史的經文古書，照片一PO出也讓許多人直呼不要亂丟，應該要好好保存。

原PO：「我祖母說這是我祖父的祖母的寶貝」點圖放大看百年古書↓↓↓

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網民：「有可能賣到上億元喔」點圖放大看更多網民留言↓↓↓

照片引起網友們熱議，許多人都覺得應該好好保存，「應該可以拿去博物館啊」、「不要丟，好好保存」、「這些很有價值」、「這些價值對於佛學人士很寶貴，不是用金錢可以衡量的」、「這些對於佛教來說是寶物啊！詢問佛教相關單位，是否有意收藏」、「可以轉贈『宗教博物館』」、「哇，這個是寶物啊！不要給我，我裱框收藏」、「這個拿到蘇富比拍賣，有可能賣到上億元喔」。

還有人覺得字跡不像手寫的，價值性可能沒有很高，「這應該都是印刷的吧！感覺不像是手寫」、「那個封面怎麼感覺很像是近代字體印刷的，1、200年前的字體感覺不太像長這樣的」、「看起來是印刷版，不是手寫」、「公元前就有印刷，這是印刷非手寫，真的沒什麼價值，留著紀念倒是可以」。

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