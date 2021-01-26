神預測鄭爽有桃花劫　爆紅麥玲玲少女照曝光　婚紗相激似松田聖子

【麥玲玲／玄學／算命／鄭爽／桃花劫／經典事件／代孕／神預測】內地當紅女星鄭爽捲入代孕棄養醜聞，被爆出與製作人張恒秘婚又離婚，更曾赴美聘代母生B，惟分手後意圖棄養，令形象全面崩壞，遭內地廣電總局正式封殺。鄭爽因代孕棄養等連串醜聞而事業盡毁，事前全無先兆，但內地網民翻出線索，發現香港知名堪輿學家麥玲玲於去年12月初錄影、今年1月初播放的節目中，就曾批過鄭爽會遇桃花劫，結果火速應驗，其「神預測」近日被熱捧，在內地網絡人氣高企，甚至熱傳回港。

麥玲玲向來是網民熱烈談論對象，早前其婚照曝光後，網民形容其樣子激似日本女星松田聖子，對年輕時模樣深感好奇。《香港01》獲得一批麥玲玲年輕時的激罕照，發現其輪廓早長定，尖尖的下巴更成為亮點。