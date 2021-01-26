神預測鄭爽有桃花劫　爆紅麥玲玲少女照曝光　婚紗相激似松田聖子

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【麥玲玲／玄學／算命／鄭爽／桃花劫／經典事件／代孕／神預測】內地當紅女星鄭爽捲入代孕棄養醜聞，被爆出與製作人張恒秘婚又離婚，更曾赴美聘代母生B，惟分手後意圖棄養，令形象全面崩壞，遭內地廣電總局正式封殺。鄭爽因代孕棄養等連串醜聞而事業盡毁，事前全無先兆，但內地網民翻出線索，發現香港知名堪輿學家麥玲玲於去年12月初錄影、今年1月初播放的節目中，就曾批過鄭爽會遇桃花劫，結果火速應驗，其「神預測」近日被熱捧，在內地網絡人氣高企，甚至熱傳回港。

麥玲玲向來是網民熱烈談論對象，早前其婚照曝光後，網民形容其樣子激似日本女星松田聖子，對年輕時模樣深感好奇。《香港01》獲得一批麥玲玲年輕時的激罕照，發現其輪廓早長定，尖尖的下巴更成為亮點。

26歲│麥玲玲穿起婚妙拍照，被指與日本女星松田聖子相似。（麥玲玲提供圖片）

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人稱「玲玲姐」、「玲玲師傅」的麥玲玲，以一身紅色套裝打扮深入民心，除了替人算命及接受多個媒體邀請講授風水知識，亦不時客串演出電影及電視劇，又曾跟組合農夫合唱RAP歌，更加入無綫電視成為旗下女藝人，因而為人熟悉，是一直人氣高企的堪輿學家。

19歲│少女時代的麥玲玲頭髮稍長，但仍未及肩，尖尖的下巴成為亮點。（麥玲玲提供圖片）

原來麥玲玲讀書時已是「四眼妹」，臉上戴大框眼鏡，面容微胖有點像卡通片角色「小雲」，而且一直是留着短髮，笑容相當燦爛，容貌跟現時模樣變化不大。

按圖看鄭爽圖輯▼▼▼

內地女星鄭爽捲入代孕棄養醜聞，有網民發現堪輿學家麥玲玲早於去年錄影的節目中，早就批過鄭爽會遇桃花劫。（鄭爽微博圖片），

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