Prada新裝黃色窿窿針織上衣　網民嘲超似芝士　售價令人更無言

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-28 20:00

【Prada／春夏季／潮流】潮流這回事，凡夫俗子真的好難明白，繼日本品牌Ambush推出售4000港元的「膠索帶」手環後，時裝界近日又出現一件令人驚嘆的「芝士衫」！名牌Prada推出了新一季春夏裝，當中一件黃色高領針織上衣，配上滿佈小洞的設計，讓人一秒聯想起「芝士」，引起網民熱議。

這件黃色「芝士衫」的售價為10,800港元。（Prada官網截圖）

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從官網貼出的產品照片可見，這件高領針織上衣，以鏤空設計，分散於前後超過30個通窿小洞，產品有3色選擇，包括奶白色、黑色和淡黃色，而淡黃色則最為觸目，皆因與一個個洞的芝士非常相似。而一件上衣官方售價為10,800港元。

有網民笑言產品應命名為「穿高達芝士（gouda cheese）的惡魔」，又指衣服佈滿小洞，用料較一般毛衣更少，很不划算，亦相信根不能保暖。不過有人就認為有名牌加持下，怎樣都會有捧場客。

至於日本品牌Ambush早前推出了最新潮物飾物，同樣引起網民熱論，其中外形酷似膠索帶，售價竟然逾4000港元！▼▼▼

Ambush潮物手帶售價不菲，但造型極似膠索帶，被網民瘋狂恥笑。（FARFETCH）

原來這條Ambush手帶有2大特色！▼▼▼

再來3000多元木衫夾……耳飾，你見過沒有？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

不過，其實4000元索帶……手帶（手鐲）、3000元衫夾……耳飾都只是小兒科，即看Ambush還有什麼突出產品，要幾貴有幾貴▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

除了Ambush，亦有不少品牌潮物引起熱論，例如Corrina Goutos推出的「打火機」型髮夾▼▼▼