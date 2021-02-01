台女呻男友失業1年沉迷投資　食老本卻超豪花費　網民竟勸別分手

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-01 22:00

【沉迷投資／股神】沐浴在愛河的情侶也要解決麵包問題，許多人都會希望另一半有穩定的收入，為倆口子的將來帶來安全感。台灣1名女生近日在facebook專頁「爆怨2公社」發文抱怨，指34歲男友已失業近1年，只靠老本過活，近日卻沉投資股票，而且每月開支驚人，只是伙食、娛樂等花費至少6萬台幣（約1.66萬港元），而且全身行頭價值不菲，令台女感到相當擔憂。網民看完樓主的帖文內容，卻反勸她千萬別分手，甚至建議：「死都要巴着他！」

台女投訴男友沉迷投資，零收入卻每月依舊有超多開支，而且依然穿金戴銀。（《華爾街狼人》劇照）

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該名女生在facebook專頁「爆怨2公社」發文表示，男友已近1年沒工作，只依靠老本支持開支，「最近搞上股票迷投資」，就算家人整天催促他找工作，卻仍是「一臉無所謂，絲毫沒找工作的意欲」。

零收入下本應樣樣慳，但男友卻依然日日吃喝玩樂毫不收歛，每月的基本開支達6萬台幣（約1.66萬港元），甚至還未計算帶她到外面吃喝玩樂的開銷，而男友依然穿金戴銀，全身行頭加起來超過40萬台幣（約11萬港元），令她大感不解。

網民認為樓主的男友很有可能是投資連連獲利的「隱世股神」。（《華爾街狼人》劇照）

樓主發現男友有投資的習慣，更經常到某台灣大型連鎖書商的網店買書，金額達每月近1萬台幣（約2900港元），內容大多都是跟投資有關，「他最愛看的書是巴菲特、比爾蓋茲、股票、還有一些有的沒的」。

對於男友的生活情況，樓主表示感到極為奇怪，所以詢問網民應否分手？網民看過帖文後，綜合種種跡象，不少人猜測樓主的男友應該是全職炒股的投資者，而根據其花錢狀況看來，更可能是頻頻贏錢的「股神」！因此網友紛紛力勸樓主千萬不要分手，「1年沒有工作的開銷那麼大！股神無誤」、「那他老本還滿深的耶！每個月這樣花還沒花完」、「是淺力股吧，有收入就好，幹嘛一定要上班」，但亦有人質疑2人的價值觀相左，認為「別懷疑，你們是不同世界的人」，因此及早分手方為上策。

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