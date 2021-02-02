英國二戰老兵染疫　曾步行籌款3.5億元　網民打氣：祝你早日康復

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-02 14:00

曾經因為在自己家後花園步行籌款而籌到超過3300萬英鎊（約3.5億港元）的英國100歲老兵湯姆摩爾爵士（Captain Sir Tom Moore）近日確診新冠肺炎，事件引來網民熱烈關注。網民們在留言中都表示對摩爾的尊敬，同時祝福他可以早日康復。

二戰退役老兵Captain Tom Moore去年（2020年）因為發起步行籌款而引起全球關注。（路透社）

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湯姆摩爾的女兒漢娜摩爾（Hannah Moore）昨日（1日）在推特上發聲明，指爸爸在前日（1日31日）入院，事前數周正接受肺炎治療，直至上星期才於檢測中證實患上新冠肺炎。聲明中亦提到，摩爾一直都留在家中，直至因為呼吸上需要額外的幫助才入院，但沒有送入深切治療部，只是在普通病房中留醫，另外由於之前一直在接受肺炎治療，所以未有接種新冠肺炎疫苗。

漢娜讚賞爸爸在過去1周接受到的治療及醫護人員盡心照顧爸爸，盡他們所能令爸爸覺得舒適，希望爸爸可以早日回家。漢娜亦提到，他們知道所有人都會一起祝福爸爸，亦會留意爸爸的病情並盡快告訴大家。

二戰退役老兵Captain Tom Moore昔日穿上軍服時的照片。（路透社）

湯姆摩爾去年4月曾經發起籌款，使用助行器在自家花園中步行100圈，當時目標是為英國衛生事務局（NHS）籌款1000英鎊（約10,600港元），不過他的故事引起全球關注，最後超標3萬多倍，籌得約3300萬英鎊。

湯姆摩爾的善舉引起全球關注，他在去7月就獲英女王封為爵士，讚揚他的行為，當時的封爵儀式是首次在維持嚴格社交距離之下進行。湯姆摩爾亦都打破了兩項健力士世界紀錄，包括「個人以步行形式籌得最多善款」及以99歲又359日之齡登上「英國最年長成為世界第一的人士」。

漢娜摩爾的聲明在推特上有超過20萬個讚好、2.2萬個轉推及1.4萬個回覆，網民都踴躍地留言為湯姆摩爾打氣：【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

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抗疫好人好事（01製圖）