雞排妹回應性騷擾事件　檯面性玩具激嬲網民：為什麼要放飛機杯？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-04 22:30

台灣藝人鄭家純（雞排妹）2月3日現身記招，桌上放置兩個飛機杯引發熱議，由於先前高雄市罷免議員黃捷的「罷捷車隊」上出現「婊子」不雅字眼，讓台灣政黨時代力量立委王婉諭痛批「要我怎麼教小孩」，於是有網友在PTT上直接點名她，狠批「在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」

2月3日雞排妹以贊助商的身份出席台劇《國際橋牌社》第二季記者會，桌上擺放著兩個她的品牌「純色」飛機杯，引發網友討論，社群上出現許多「為什麼雞排妹開記者會要放飛機杯」、「有沒有人是被記者會上的飛機杯惹火？」等話題，由於雞排妹在該記者會回應關於尾牙性騷擾的事情，讓許多網友誤以為這是她召開的記者會。

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除了雞排妹尾牙事件本身，「飛機杯」也出現了大量討論，有名網友在PTT直接點名王婉諭「在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」，對此，王婉諭以自身經驗分享，自己面對兩個年齡不同的小朋友會如何回答。

王婉諭坦言，很多父母很難斟酌要怎麼向孩子說明「性」這件事，她建議，當孩子們提出問題，父母就認真以對，順其自然去回應，如實呈現自己的認知，「現在的孩子資訊接觸的管道很多，很難知道他們什麼時候看到或聽到了什麼」，王婉諭強調，與其讓他們依靠網路上真真假假的訊息，不如把握機會提供正確的性知識，或是分享自己的看法與想法。

對於雞排妹因飛機杯遭批評，王婉諭則希望藉著這個機會提醒大家，「性」既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。

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