網絡熱議雞排妹鄭家純性騷擾事件　4個你必須知道的性騷擾冷知識

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-06 10:30

性騷擾是上世紀最重要的發明之一，並不是說此前沒有性騷擾這個行為，而是直到這個行為被命名為「性騷擾」，人們才逐漸體認到它造成的傷害。

相關圖輯：雞排妹鄭家純性騷擾懶人包！點圖放大看性騷擾事件5個重點↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在1970年代的康乃爾大學中，一名教授持續對行政人員嘉蜜塔伍德（Carmita Wood）進行「令她不舒服的調情」，他會在嘉蜜塔的桌邊一邊讀信一邊擺動他的腰臀、總是藉由拿取文件的名義把手掃過她的胸部，甚至在一場聖誕派對後強吻了她。

嘉蜜塔必須一邊完成好她的工作，一邊躲避教授的行為，同時她受到的侵犯在當時是無以名狀的，人們只會解釋成「她沒有幽默感」、「開不起玩笑」，長久下來，嘉蜜塔的身心的出現狀況，在申請調離被拒絕後，她只能選擇離職。

當失業保險的業務員前來詢問她離職原因時，她感到羞愧與尷尬，最終只能回答是個人因素，於是她的失業救濟金申請被駁回。

幾名學者及律師準備幫嘉蜜塔提起上訴，當一群女人聚在一起討論「這類事件」時，她們才意識到幾乎每個人都或多或少有著類似經驗，但「這類事件」還沒有名字，「性恐嚇」、「性脅迫」、「性剝削」似乎都不對，無法代表這種持續、隱含近乎明顯、間接近乎直接的行為，直到「性騷擾」一詞被提出，大家馬上都同意了。

時間回到現在，如今當提到「性騷擾」一詞，多數人都能體認到其中的嚴重性，而且其錯誤是在加害人的行為而非被害人的「不解人情」。也因為性騷擾代表著強烈的負面意義，當我們被指控時都會產生極大的反彈，但當事人捍衛自身的清白及名譽是一回事，把性騷擾指控為被害人對外表的挑剔則是另一回事。

要好好保護自己！點圖放大看「4個你必須知道的性騷擾冷知識」↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

就像過去抑鬱症、同性戀無法得到正確的理解，我們覺得抑鬱症是「不知足」，覺得同性戀是「一時迷惘」，這種錯誤的理解使我們把責任推給了當事人。性騷擾也是一樣，經過半世記的努力，我們終於給予這個錯誤行為以與其所造成的傷害一個合適的形容及適當的評價，那就不該再去污名化或是把責任歸咎給受害者。

↓↓↓點圖放大看更多雞排妹鄭家純IG生活照↓↓↓

+ 13 + 13 + 13

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：林艾德，原文：性騷擾的由來：為何連說「人醜性騷擾」也是一種壓迫？】