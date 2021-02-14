盤點明朝奇葩皇帝　武宗玩cosplay玩出禍　呢位最愛「母子戀」？

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-02-14 09:00

明朝皇帝集所有權力於一身，近乎可說是為所欲為，但在使人腐敗的權力下，各個皇帝都有奇怪喜好，其中一位甚至「早着先機」，比現代人更快玩cosplay，喜歡「扮演」將軍及漁夫的角色到處遊玩。

明成祖朱棣睡覺時，都要聽大臣上奏才能入眠。 （影片截圖）

YouTube頻道「cheap」一向以輕鬆手法解釋古今中外歷史，今次詳述明朝16位皇帝的奇葩歷史，包括明成祖朱棣連續工作22年不休息，天還未亮就工作，用膳時都會和大臣商討政事，睡覺時都要聽大臣上奏才能入眠。

但在明朝歷史中，工作狂都並非最奇葩，一山還有一山高，明憲宗朱見深是一名「熟女控」，喜歡年紀比大他十多歲的女子，17歲時寵幸35歲奶媽萬貴妃，對方逝世後，憲宗亦因過份悲痛，同年去世。

現代人對萬貴妃，的印象多是與明憲宗大談「母子戀」、寵冠後宮，且心狠手辣還是個「宮鬥高手」。（電影《龍門飛甲》劇照)

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明武宗即是正德皇帝，在太監劉瑾的慫恿下一直玩耍，開了一間名叫「豹房」的動物園，實際上是吃喝玩樂兼寵幸愛妃的基地，甚至因自己生肖屬豬，不許全國養豬，其興趣非常廣泛，除了沉迷藏佛教及伊斯蘭教之外，更喜歡打仗，自封「威武大將軍」的名號，藉詞邊關危急，需要御駕親征，但其實是想到邊塞遊玩，途中搜刮不少美女，試過扮漁夫撒網捕魚玩樂，結果失足跌入水中，享年29歲，結束其荒唐一生。

【本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。】