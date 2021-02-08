富士山頂驚現蘑菇雲　神圖片網上熱傳　網民：原爆實驗？│趣一趣

撰文：向樂高
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日本有攝影師在twitter帳戶（hashimuki makoto）上發文，貼出被1張令當網民驚嘆的「神圖片」，只見相中的富士山被超大雲層籠罩着，上空彷彿有一層結界，完全蓋過了山頂，照片非常有壓迫感。貼文隨即引來大量網民熱議，同時分享自己拍的富士山美照，並直呼「不可思議的自然現象。」、「太美麗了吧！」、「好震撼！」、「讓人見證了大自然的威力」，更有網民聯想到原子彈的蘑菇雲，笑問「是在做原爆實驗嗎？」。
日本攝影師拍下被厚雲掩蓋的富士山。（Twitter@MakotoHashimuki）
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同場加映：用棉花棒砌出《寵物小精靈》模型
日本DIY達人以棉花棒為材料，砌出動漫《寵物小精靈》的多個角色。（Twitter帳號「kumattaojisan」圖片）
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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）
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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）
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日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）