人在外國遇爸爸出事入院　連登女急問算好　網民：即買機票唔使諗

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-07 16:00

為人子女在外國遇上父母身體有事已經十分徬徨，加上新冠肺炎疫情下回到香港都要檢疫隔離，令人更加手足無措！有網民在討論區上分享，指自己在外國收到媽媽的電話，表示爸爸因為心肌梗塞入院，不知道應否立即買機票回港，但即使回到香港又要隔離，急問「點算好」。 網民們都留言支持樓主，希望爸爸可以康復。樓主最後表示已經買機票回港，爸爸做手術後情況穩定，感謝大家的關心。

有港人身處外國時收到媽媽的電話，指爸爸因為心肌梗塞入院，不知道應否立即買機票回港。（資料圖片／張浩維攝）

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連登討論區網民「我係女人」在討論區上以「媽咪打畀我話阿爸心肌梗塞上咗白車」為題發文，她在文中提到收到媽媽的電話說爸爸因為心肌梗塞而上救護車入院，令身在外國的她十分擔心。樓主即時已經上網搜尋資料，指病人有兩成機會在救護車上已經會不治，「而家仲未打到畀媽咪，佢都好Panic（驚慌），又講啲唔講啲」。樓主最後就問網民意見，她應否立即買機票回香港，但又擔心即使回到香港都要隔離，「點算好」。

樓主在留言中提到，爸爸一直健康良好無病無痛，特別指出回到香港後需要隔離成為最大難題。她亦提到其後成功致電媽媽，得知爸爸是動脈或靜脈硬化，需要即時做手術，之後有其他手續需要做就掛斷電話。看到網民們的留言之後亦表示她已經檢查了未來數天的機票，只待再與媽媽通話就會落實行程。

樓主猶豫是否要買機票回港，不少人都支持他回港照顧家人。（資料圖片／張浩維攝）

有任職深切治療部的護士就表示，數個月前外國回港人士已經需要隔離14天的時候，曾經有病人家屬從外國回港見病人最後一面，「當時喺機場有人陪佢嚟醫院見屋企人最後一面，見完先返去隔離」，但未知現時是否應有類似酌情權。

網民們都為樓主集氣，希望爸爸可以順利完成手術並康復。大部分網民們亦都建議樓主應該先買機票預防萬一，即使需要隔離亦可以於回港後再找方法照顧家人，留意是否可以有特別的體恤安排。【點擊下圖放大即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】

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根據香港政府「2019冠狀病毒病專題網站」中，抵港人士檢疫中的常見問題中就曾提到相關安排：

「在非常有限的情況下，衞生署的獲授權人員可以批准受檢疫人士暫時離開檢疫地點，以探望危重的親屬或參加親屬的葬禮（只限於殯儀館或墳場舉行的殯葬儀式）。受檢疫人士必須提供相關證明文件，包括但不限於關係證明，敘述病人最新病情的醫院信函，死亡證明等。在評估受檢疫人士的申請時，衞生署會考慮該申請對公共衞生帶來的風險，此外，受檢疫人士還需先得到欲訪地點的負責人（即醫院、殯儀館或火葬場等）的批准。此類申請應在受檢疫人士抵達香港後才向衞生署署提交。」

樓主最後向網民們交代情況，指已經買了機票回港，最新消息是爸爸做完手術後情況穩定，但要留院觀察，同時感謝大家關心，網民們亦為樓主的好消息而感到高興。

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