2021牛年財位5大禁忌+3個發達擺設　風水專家教路這樣做避漏財

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-10 15:30

家中的財位影響到許多層面，不只事業上，還連結到人際關係。關於房子的財位在哪，大門的位置有非常緊密的關係，一般的財位多位於大門的斜對角，如果沒有好好安置好財位，不只財氣、財運受到影響，還有可能招來小人。

據了解，財位會針對大門位置而有所不同，概略分成三種，「大門開在左邊，財位在右邊對角線」、「大門開在右邊，財位在左邊對角線」、「大門開中間，財位在左右兩邊的角」。對此，風水專家整理出5大禁忌，分析如下：（點圖放大↓↓↓）

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掌握中最佳財位後，台灣命理老師湯鎮瑋提到，在過年後前後包括2月3日立春22點59分過後至2月5日清囤日、2月11日除夕日以及2月26日元宵節當天可以進行掃出工作。此外，他也指點「錢進家門」擺設3招：（點圖放大↓↓↓）

不僅有財位，湯鎮瑋老師也指點2021年的其它開運方位，另提供擺飾建議讓市民參考：（點圖放大↓↓↓）

同場加映：年廿八洗邋遢 | 大掃除開運法 忌廚房漏水 家居3地方乾淨先旺財（點圖放大↓↓↓）

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