世界7大禁地│揭秘韓國昆池岩精神病院　傳逾40人自殺鬧鬼哭聲不停

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-19 23:00

廢棄院舍往往有許多靈異傳說，2012年被美國有線電視新聞網（CNN）列為世界7大禁地的韓國「昆池岩精神病院」也不例外。該院據稱開業不到4年即被迫關閉，期間曾有逾40名病人自殺，結業後更屢有靈異探險者聲稱在此撞鬼。不過，該院於2008年突然被拆卸重建，這個名震一時的「鬼屋」傳聞也從此劃上句號。

韓國昆池岩精神病院於2012年被美國有線電視新聞網（CNN）列為世界7大禁地。（資料圖片）

專門分享懸案Youtuber「小烏」曾介紹神秘的昆池岩精神病院，並指該院另有「韓國三大鬼屋」之稱。事件追溯至1992年12月，昆池岩精神病院當時名為「南陽精神病院」，環境幽靜，佔地達3336平方。惟開業後傳出有逾40名病人集體自殺，至1996年7月，即3年多後更火速結業。

有指結業主因是洪姓男院長死後，兩名兒子（下稱洪氏兄弟）均無意接手並移居海外，於是將之停業待售。然而，廢棄院舍的「靈異傳說」油然而生，當中以院舍過去是刑場的說法最為人熟知，死刑犯人在此陰魂不散，部分對精神病人下手，導致多人崩潰自殺。另有自稱曾是院內醫生的人指，半夜當值時常聽到莫名的悽涼哭聲，卻找不到聲音來源。

更駭人的是，據指院長生前曾與他人合作，利用精神病人身體作實驗，並傳有虐待與性侵病人的說法。結果愈來愈多靈異探險者聞風而至，踏入2007年後更有多人攜同攝影器材到此拍片試膽。部分自稱擁有「陰陽眼」或靈力的人，表示院內充斥怨魂，陰氣不容看輕。

221號房門打不開？

院內最著名的猛鬼地點必數221號病房。據稱有病人在此自殺身亡，死後陰魂不散地守在房內，不讓任何人進入。另有說法指該病房真正編號是206號，其房門沒有手柄，卻長期鎖着似的開不了。有數名探險者強行入內後，身後突然傳出巨響，把他們嚇到落荒而逃。另有212號房門雖然設有手柄，門卻無故從內反鎖，讓人細思極恐。

劉在鍚在2015年因為拍攝《無限挑戰》曾到訪《瘋人院逐個捉》取景地。（節目《無限挑戰》截圖／資料圖片）

韓劇《信號》以及綜藝節目《無限挑戰》亦曾前來取景拍攝；電影《瘋人院逐個捉》（另譯：《鬼病院：靈異直播》）更以院舍病人被虐待至死的傳聞為靈感拍攝。不過，有關事件導致昆池岩精神病院的擁有人──洪氏兄弟深感不安，憂慮影響院舍地皮賣價。

拆卸重建

有網民曾在討論區分享，她們在昆池岩精神病院旁邊煮食的照片。有指照片右下角窗邊出現一個疑似是女鬼頭顱的東西。

兄弟二人曾澄清過去是因應韓國環境政策，不想花錢興建污水處理設備，才會放棄經營院舍；在入口位置加裝鐵絲網、圍籬，則為阻擋探險者來訪。可惜結果都是無濟於事，附近不少居民經常要在深夜承受院內傳出的探險者尖叫，不勝困擾。

後來洪氏兄弟終於趕在《鬼病院：靈異直播》上映前，成功售出院舍地皮，並於2008年開始拆卸重建。據稱買家考慮恐怖主題公園可能與當地居民意願相違，故決定將在此興建住宅區，希望該地以後與靈異話題隔絕。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】