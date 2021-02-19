公司過年前出雙糧　女友要求分一半換取安全感　港男醒目1招應對

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-19 09:00

疫情下經濟不景氣，不過仍有公司願意發雙糧或花紅，讓員工開心過年。有網民於討論區發文，指公司於農曆新年前發放雙糧，沒料女友得知後即要求分一半，更指若被拒絕等同得不到安全感。港男直言寧願分手也不想分享雙糧，最終想到兩全其美的方法，保住雙糧同時不會得失女友。

有網民指女友得知他收到公司的雙糧後，即提出要分一半，更指不分享就沒有安全感。（《香港愛情故事》劇照）

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「如果係你，你畀唔畀？」該名港男年三十（10日）於香港討論區發文，指公司在經濟不景情況下，仍於過年前發放數千元雙糧讓一眾同事開心過年。他得知消息後與拍拖約1年的女友分享公司的「德政」，沒料對方竟「立即話要畀一半佢」。

港男指，女友得知其公司出雙糧後，便以兩人日後會一起生活為由，提出應將雙糧金額分一半，「佢話反正第時都結婚，大家嘅錢都應該Share用，畀一半佢過年好正常」。他遂問女友公司有否出雙糧，對方卻指公司沒有相關安排，故未能與他分享。

不願「被分享」雙糧的港男其後向女友指，如分一半雙糧給她，便無法以獎金孝敬家人，卻即被女友情緒勒索打敗，「佢話一半畀佢，一半畀屋企咪得，話我唔咁做就畀唔到安全感佢，要認真考慮下同我嘅未來」。大感苦惱的他只好發文向網民求救，一再強調寧願分手也不願分享，「我真係唔想畀，分手都咁話，老實未結婚真係唔好付出咁多」。

不少網民也認為，即使兩人交往也沒責任要與另一半分享收入，「我唔會叫我老公畀一半雙糧我，你女友明顯貪錢」、「你哋去到結婚未先？如果咁蠻不講理要唔要都罷啦」、「唔係錢嘅問題，而係女朋友應該尊重你」、「在公，呢個女仔比較自私，睇事情只從自身出發；在私，呢個女仔都唔尊重你，用將來結婚嘅話術來騎劫你要滿足佢嘅要求，在公在私佢都唔係好伴侶，三思呀」。

港男後來分享，稱最終買了禮物給女友，並將禮物價值「報大數」至與獎金一半相若。（《香港愛情故事》劇照）

港男數日後再次留言更新，指最終沒有分一半獎金給女友，但買了1份禮物給對方，「報大數之後（價值）啱啱好一半左右」，既能作為情人節的心意，亦讓女友覺得他已分享雙糧，完美解決事件。

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