爆紅寵物「科爾鴨」是什麼？機關槍式食飯影片瘋傳　網民：超療癒

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-24 14:30

近期除了動畫《天竺鼠車車》帶動網路寵物話題，有著圓滾滾身形的小白鴨，一臉愛睏打瞌睡的影片療癒數萬名台灣網友，但其中這隻小鴨品種名為「科爾鴨」，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察科爾鴨聲量趨勢，近半年就有4,636筆。

其中聲量三大高峰，都是科爾鴨相關影片，2020年11月22日，專門介紹各種寵物的YouTuber許伯&簡芝—倉鼠人發片介紹，引起263筆聲量，2021年2月18日他們將影片再次轉發到粉專，又有116則討論關注，1月10日YouTuber豆唬&奶鬧 科爾鴨 Callduck貼出兩隻科爾鴨吃蝦時，發出機關槍式舔水聲，也吸引217筆留言直呼療癒。

台網瘋傳「科爾鴨」機關槍式食飯影片 網民大讚：超療癒！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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到底科爾鴨有什麼魅力？從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察其熱門關鍵字，大多數網友都覺得科爾鴨「睡覺」、打瞌睡的模樣很「可愛」、「好笑」，一團純潔白毛球的外型，不時撒嬌、呆萌的個性，受到許多人「喜歡」，讓許多人想要也想飼養科爾鴨作為寵物，其「價格」不菲的身價，也成為話題之一。

科爾鴨可愛打瞌睡的影片療癒許多網友，其身價也成為網友關注話題。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/08/25 - 2021/02/20) ／「DailyView網路溫度計」授權使用）

＃科爾鴨小檔案

又名小叫鴨、可達鴨，英文名為Call duck，特色是身形比較小，短短圓圓的身驅，頭部相對大，配上黑嚕嚕的大眼睛，短嘴巴小腳丫，體重落在一公斤以內，能放在手掌心上站立，2019年從中國富二代王思聰在IG發圖，表示自己以6萬元台幣購入一隻後，引起兩岸三地關注，目前價格約在萬元台幣左右。

科爾鴨網路聲量近半年累積4,636筆，每有相關影片都吸引網友注目。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/08/25 - 2021/02/20) ／「DailyView網路溫度計」授權使用）

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年08月25至2021年02月20日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯爾鴨』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】