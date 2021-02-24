公司「皇親國戚」當道：知唔知我老竇係邊個？　打工仔神回1句KO

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-24 20:23

職場上難免有時會遇到討厭的上司或同事，但小心對方隨時是「皇親國戚」，得罪背後的大老闆。有打工仔最近撰文分享，指自己剛到1間家族生意公司打工，詎料當中不少同事都是老闆的親友，「公司裏面嘅皇親國戚多到數唔晒」，不但工作上出錯要同事獨力承擔責任，有人大安旨意地呼喝同事換水，直言「你知唔知我老竇係邊個？」，最終讓事主忍不住發火，以1句話妙絕還擊，「你老竇係邊個，返去問你阿媽啊嘛」，事件結局更是讓網民拍案叫絕。

有網民指公司內有不少老闆親友任職，有人終日無所事事，有人.就指使同事換水。（GettyImages）

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事主日前向facebook專頁「辦公室日報」撰文投稿，表示過去曾在1間家族生意企業上班，公司內有很多「皇親國戚」，他剛入職時懵然不知，向其他同事抱怨1名「老女人」整天遊手好閒，每天最遲回公司，說話又沒有禮貌，一問之下才得知對方是老闆的親妹妹，估計是老闆不希望她終日無所事事，才寧願請她回公司，叮囑事主千萬不要得罪她，甚至避免有言語或眼神上的交流。

事主形容「公司裏面嘅皇親國戚多到數唔晒」，根本令人防不勝防，再舉例指曾眼見有人在公事上因另一同事出錯要「食死貓」，面對高層發火大罵仍獨力承擔，並要事主不要多事。不久，事主得知原來做錯事的同事，其實是老闆親戚的舊同事。

事主一口拒絕換水要求，隨即被高層叫入房，但由於他入職不足1個月，可即場辭職離開公司。（《自體發光辦公室》劇照）

事主本來打算「人不犯我，我不犯人」，可惜最後都難逃一劫，稱某天自己在茶水間拿飲品時，看到1名目測約20多歲的男員工站着不動，後來指使他去換水，惟事主拒絕，心想「你又唔係女，我亦唔係你隻狗，你要飲水梗係自己換啦！」。不過，正當事主想轉身離開時，該名男員工再補1句，「換嗰陣記得抹乾淨個樽口呀，好多塵㗎！」。

事主忍不住反擊，直斥要求他換水的男員工，「你要換自己換啦！有手有腳，廢㗎你？」，對方繼續反擊「你知唔知我老竇係邊個？」，結果事主沒有退讓，繼續大罵「你老竇係邊個，返去問你阿媽啊嘛，我點知你家事呀！」。2人吵架一事被傳開去，公司高層叫事主入房，但事主卻當場辭職，並由於入職不足1個月，他可直接離開公司，在文中指「你問我可唔可惜？喺呢間家族生意公司做落去就真係可惜啦」。

不少網民大讚事主勇敢反擊，「走得好，走得妙，做落去都無咩前途」，並認為該公司在這樣的環境下很難成功，「呢啲公司竟然唔執嗰吓勁」、「𠵱啲垃圾公司，做落去都唔開心，早走早着」、「呢的垃圾公司，坐多一日都浪費多一日生命」。

（辦公室日報）

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同場加映：打工仔分享公司茶水間奇景

對於一般打工仔，公司茶水間除了叮飯和裝水，最多也只會與同事閒聊幾句，但最近有網民在連登討論區發帖，分享曾在茶水間看過的奇景，除了零食和汽水任食任飲，茶水間更變成「酒廠」，紅酒、威士忌等應有盡有，讓網民不禁驚歎：「一山還有一山高！」有人則遇到古怪老闆，竟在房內擺放已貼符的劍，或者貼滿離職員工的照片。